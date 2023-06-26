Лука Модрич продлил контракт с «Реалом»

«Реал» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Лукой Модричем.

Лука Модрич, которому в начале сентября исполнится 38 лет, продлил контракт с мадридским клубом до 2024 года.

В завершившемся сезоне-2022/2023 полузащитник отыграл 51 матч за мадридцев во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

Модрич играет за «Реал» с 2012 года. За это время хорват с клубом пять раз побеждал в Лиге чемпионов, трижды выигрывал Ла Лигу.