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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
13:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Лука Модрич продлил контракт с «Реалом»

Легендарный хорватский полузащитник продлил контракт с королевским клубом на 1 год.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

«Реал» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Лукой Модричем.

Лука Модрич, которому в начале сентября исполнится 38 лет, продлил контракт с мадридским клубом до 2024 года.

В завершившемся сезоне-2022/2023 полузащитник отыграл 51 матч за мадридцев во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

Модрич играет за «Реал» с 2012 года. За это время хорват с клубом пять раз побеждал в Лиге чемпионов, трижды выигрывал Ла Лигу.

До Испании Модрич играл за хорватские клубы «Динамо» (Загреб) и «Интер» (Запрешич), боснийский «Зриньски» и лондонский «Тоттенхэм».

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