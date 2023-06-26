Лука Модрич продлил контракт с «Реалом»
Легендарный хорватский полузащитник продлил контракт с королевским клубом на 1 год.
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Легендарный хорватский полузащитник продлил контракт с королевским клубом на 1 год.
«Реал» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Лукой Модричем.
Лука Модрич, которому в начале сентября исполнится 38 лет, продлил контракт с мадридским клубом до 2024 года.
В завершившемся сезоне-2022/2023 полузащитник отыграл 51 матч за мадридцев во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.
Модрич играет за «Реал» с 2012 года. За это время хорват с клубом пять раз побеждал в Лиге чемпионов, трижды выигрывал Ла Лигу.
До Испании Модрич играл за хорватские клубы «Динамо» (Загреб) и «Интер» (Запрешич), боснийский «Зриньски» и лондонский «Тоттенхэм».