Тюрам подписал пятилетний контракт с «Интером»

По информации источника, 25-летний нападающий уже прошел медосмотр и подписал с итальянским клубом пятилетний контракт. Его зарплата в «Интере» с учетом бонусов может достигнуть шести с половиной миллионов евро в год. Официальное объявление о переходе игрока будет сделано в ближайшее время.