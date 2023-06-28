Тюрам подписал пятилетний контракт с «Интером»
Французский нападающий Маркус Тюрам стал игроком миланского «Интера». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Французский нападающий Маркус Тюрам стал игроком миланского «Интера». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, 25-летний нападающий уже прошел медосмотр и подписал с итальянским клубом пятилетний контракт. Его зарплата в «Интере» с учетом бонусов может достигнуть шести с половиной миллионов евро в год. Официальное объявление о переходе игрока будет сделано в ближайшее время.
Официально Тюрам присоединится к новой команде 1 июля в качестве свободного агента после истечения срока контракта с менхегладбахской «Боруссией». В прошлом сезоне нападающий провел за немецкую команду 32 матча, в которых забил 16 мячей и отдал семь результативных передач.
Маркус Тюрам — старший сын бывшего защитника «Ювентуса» и «Барселоны» Лилиана Тюрама, который в составе сборной Франции выигрывал чемпионат мира (1998) и чемпионат Европы (2000).