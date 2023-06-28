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09:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Тюрам подписал пятилетний контракт с «Интером»

Французский нападающий Маркус Тюрам стал игроком миланского «Интера». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

По информации источника, 25-летний нападающий уже прошел медосмотр и подписал с итальянским клубом пятилетний контракт. Его зарплата в «Интере» с учетом бонусов может достигнуть шести с половиной миллионов евро в год. Официальное объявление о переходе игрока будет сделано в ближайшее время.

Официально Тюрам присоединится к новой команде 1 июля в качестве свободного агента после истечения срока контракта с менхегладбахской «Боруссией». В прошлом сезоне нападающий провел за немецкую команду 32 матча, в которых забил 16 мячей и отдал семь результативных передач.

Маркус Тюрам — старший сын бывшего защитника «Ювентуса» и «Барселоны» Лилиана Тюрама, который в составе сборной Франции выигрывал чемпионат мира (1998) и чемпионат Европы (2000).

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