Карло Анчелотти достиг мирового соглашения с «Эвертоном»
Главный тренер футбольного клуба «Реал Мадрид» Карло Анчелотти достиг мирового соглашения с английским клубом «Эвертон», заявил спортивный адвокат Джон Мехрзад.
Главный тренер футбольного клуба «Реал Мадрид» Карло Анчелотти достиг мирового соглашения с английским клубом «Эвертон», заявил спортивный адвокат Джон Мехрзад.
Итальянский специалист возглавлял «Эвертон» с 2019 по 2021 год. Иск к клубу был подан в Верховный суд Лондона и касался «общих коммерческих договоренностей». Как сообщает Daily Mail, иск был связан с бонусной выплатой в размере £ 2 млн.
«Анчелотти и футбольный клуб “Эвертон” достигли мирного разрешения спора. Карло испытывает уважение и глубокую привязанность к болельщикам “Эвертона”, желает им и клубу всего наилучшего», — цитирует Джона Мехрзада Daily Mail.
В сезоне-2022/23 «Эвертон» спасся от вылета во второй дивизион чемпионата Англии. Команда выиграла у «Борнмута» со счетом 1:0 в заключительном туре Английской Премьер-лиги.