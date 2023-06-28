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09:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Карло Анчелотти достиг мирового соглашения с «Эвертоном»

Главный тренер футбольного клуба «Реал Мадрид» Карло Анчелотти достиг мирового соглашения с английским клубом «Эвертон», заявил спортивный адвокат Джон Мехрзад.

Эвертон
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Источник: Reuters

Итальянский специалист возглавлял «Эвертон» с 2019 по 2021 год. Иск к клубу был подан в Верховный суд Лондона и касался «общих коммерческих договоренностей». Как сообщает Daily Mail, иск был связан с бонусной выплатой в размере £ 2 млн.

«Анчелотти и футбольный клуб “Эвертон” достигли мирного разрешения спора. Карло испытывает уважение и глубокую привязанность к болельщикам “Эвертона”, желает им и клубу всего наилучшего», — цитирует Джона Мехрзада Daily Mail.

В сезоне-2022/23 «Эвертон» спасся от вылета во второй дивизион чемпионата Англии. Команда выиграла у «Борнмута» со счетом 1:0 в заключительном туре Английской Премьер-лиги.

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