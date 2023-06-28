Карло Анчелотти достиг мирового соглашения с «Эвертоном»

Итальянский специалист возглавлял «Эвертон» с 2019 по 2021 год. Иск к клубу был подан в Верховный суд Лондона и касался «общих коммерческих договоренностей». Как сообщает Daily Mail, иск был связан с бонусной выплатой в размере £ 2 млн.

«Анчелотти и футбольный клуб “Эвертон” достигли мирного разрешения спора. Карло испытывает уважение и глубокую привязанность к болельщикам “Эвертона”, желает им и клубу всего наилучшего», — цитирует Джона Мехрзада Daily Mail.