Пирс Морган выиграл награду «Интервью года» за разговор с Криштиану Роналду

Морган был удостоен этого приза в рамках церемонии TRIC Awards.

«Рад выиграть награду “Интервью года” на TRIC Awards за мой разговор с Роналду. Спасибо моей блестящей команде в и еще раз спасибо Криштиану. Мне, возможно, придется одолжить один из его шкафчиков с трофеями для награды такого уровня», — написал Морган.

Ноябрьское интервью Моргана с Роналду приобрело скандальную известность в футбольном мире. В нем португалец критически высказывался о клубе и тренере Эрике тен Хаге, после чего «Юнайтед» отстранили игрока от матчей и разорвали с ним контракт.