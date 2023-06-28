Пирс Морган выиграл награду «Интервью года» за разговор с Криштиану Роналду
Британский журналист Пирс Морган получил награду «Интервью года» за разговор с Криштиану Роналду, который состоялся в ноябре 2022 года. Об этом журналист сообщил в соцсетях.
Британский журналист Пирс Морган получил награду «Интервью года» за разговор с Криштиану Роналду, который состоялся в ноябре 2022 года. Об этом журналист сообщил в соцсетях.
Морган был удостоен этого приза в рамках церемонии TRIC Awards.
«Рад выиграть награду “Интервью года” на TRIC Awards за мой разговор с Роналду. Спасибо моей блестящей команде в и еще раз спасибо Криштиану. Мне, возможно, придется одолжить один из его шкафчиков с трофеями для награды такого уровня», — написал Морган.
Ноябрьское интервью Моргана с Роналду приобрело скандальную известность в футбольном мире. В нем португалец критически высказывался о клубе и тренере Эрике тен Хаге, после чего «Юнайтед» отстранили игрока от матчей и разорвали с ним контракт.
После этого Роналду на правах свободного агента перешел в «Аль-Наср». Саудовский клуб подписал с звездным португальцем контракт до июня 2025 года с рекордной зарплатой 250 млн евро в год. На счету 38-летнего португальца по итогам сезона 17 матчей во всех турнирах, в которых он забил 14 мячей и отдал две голевые передачи.