Садио Мане прервал молчание и высказался о драке с Сане

«Такие вещи могут случаться. Это случилось. Мы смогли решить эту небольшую проблему.



Иногда хорошо решать проблемы, но, возможно, не таким способом. Теперь все позади. Мы постараемся бороться вместе, чтобы помочь клубу достичь своих целей в следующем сезоне.



Сейчас я нахожусь в отпуске с семьей. Это был очень сложный сезон, так бывает. Это не было сюрпризом, я ожидал, что все будет немного сложнее. Это нормально.



Я люблю вызовы, а “Бавария” — это большой вызов. Я должен сделать все, чтобы ответить на этот вызов», — приводит слова Мане Daily Mail.