Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Болгария
Сербия
11
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
27.05
Боруссия М
Аугсбург
20
27.05
Бохум
Байер
30
27.05
Боруссия Д
Майнц
22
27.05
Айнтрахт Ф
Фрайбург
21
27.05
Кельн
Бавария
12
27.05
РБ Лейпциг
Шальке-04
42
27.05
Штутгарт
Хоффенхайм
11
27.05
Унион Б
Вердер
10
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
10:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Садио Мане прервал молчание и высказался о драке с Сане

Сенегальский форвард «Баварии» Садио Мане впервые высказался о драке с одноклубником Лероем Сане. Мане и Сане повздорили на поле из-за игрового эпизода в концовке матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

После финального свистка ситуация обострилась, и игроки устроили драку в раздевалке стадиона «Этихад». Мане ударил партнера по лицу, разбил немецкому полузащитнику губу, после чего был оштрафован клубом на £ 250 тыс.

«Такие вещи могут случаться. Это случилось. Мы смогли решить эту небольшую проблему.

Иногда хорошо решать проблемы, но, возможно, не таким способом. Теперь все позади. Мы постараемся бороться вместе, чтобы помочь клубу достичь своих целей в следующем сезоне.

Сейчас я нахожусь в отпуске с семьей. Это был очень сложный сезон, так бывает. Это не было сюрпризом, я ожидал, что все будет немного сложнее. Это нормально.

Я люблю вызовы, а “Бавария” — это большой вызов. Я должен сделать все, чтобы ответить на этот вызов», — приводит слова Мане Daily Mail.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Садио Мане прервал молчание и высказался о драке с Сане
Источник: «Зенит» подписал контракт с Александром Коваленко
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь