Бывший защитник «Челси» признался, что уехал в Саудовскую Аравию из-за денег

«Я доволен своим решением по многим причинам. Я мусульманин, и я еду в подходящую страну. Я счастлив играть в лиге, которая развивается, и я надеюсь, что смогу помочь Саудовской Аравии и “Аль-Хилалю” написать историю спорта, этот контракт действительно важен. Я могу помочь своей семье жить хорошо — своим родителям, двоюродным братьям и сестрам — и поддерживать деятельность своей некоммерческой организации Capitane du Coeur в Сенегале. Мы начали со строительства детской больницы в деревне, где родились и поженились мои родители, которая называется Нгано.



У меня не было гарантий регулярного игрового времени в “Челси”. Я всегда был профессионалом, но мне не нравится сидеть на скамейке запасных, ничего не делая. Я предпочитаю место, где меня хотят видеть, где я нахожусь в центре проекта и могу быть примером для молодых игроков. АПЛ — фантастическая лига, и в ней есть отличные игроки. Они ожидали увидеть Кулибали из “Наполи”, но я думаю, что мой сезон был не так уж плох. Мне нужно было время, и за один год я не смог доказать, чего хочу, из-за выбора тренера и клуба. Пришло время, и я должен был принять решение. Мои товарищи по команде прислали мне много сообщений. Они сожалеют, но я должен готовиться к Кубку африканских наций. Это самое важное для меня — Сенегал хочет снова победить, но это будет нелегко», — сказал Кулибали.