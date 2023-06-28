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10:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший защитник «Челси» признался, что уехал в Саудовскую Аравию из-за денег

Новичок «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Corriere Dello Sport.

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Источник: Reuters

На прошлой неделе 32-летний сенегалец перешел из «Челси» в «Аль-Хиляль» и подписал с саудовским клубом трехлетний контракт. Лондонский клуб получил за игрока 25 млн евро.

«Я доволен своим решением по многим причинам. Я мусульманин, и я еду в подходящую страну. Я счастлив играть в лиге, которая развивается, и я надеюсь, что смогу помочь Саудовской Аравии и “Аль-Хилалю” написать историю спорта, этот контракт действительно важен. Я могу помочь своей семье жить хорошо — своим родителям, двоюродным братьям и сестрам — и поддерживать деятельность своей некоммерческой организации Capitane du Coeur в Сенегале. Мы начали со строительства детской больницы в деревне, где родились и поженились мои родители, которая называется Нгано.

У меня не было гарантий регулярного игрового времени в “Челси”. Я всегда был профессионалом, но мне не нравится сидеть на скамейке запасных, ничего не делая. Я предпочитаю место, где меня хотят видеть, где я нахожусь в центре проекта и могу быть примером для молодых игроков. АПЛ — фантастическая лига, и в ней есть отличные игроки. Они ожидали увидеть Кулибали из “Наполи”, но я думаю, что мой сезон был не так уж плох. Мне нужно было время, и за один год я не смог доказать, чего хочу, из-за выбора тренера и клуба. Пришло время, и я должен был принять решение. Мои товарищи по команде прислали мне много сообщений. Они сожалеют, но я должен готовиться к Кубку африканских наций. Это самое важное для меня — Сенегал хочет снова победить, но это будет нелегко», — сказал Кулибали.

Кулибали перешел в «Челси» в 2022 году из «Наполи», который получил за защитника 38 млн евро. В минувшем сезоне капитан сборной Сенегала провел за лондонский клуб 32 матча, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Любопытно, что Кулибали стал четвертым игроком, который этим летом перешел из «Челси» в чемпионат Саудовской Аравии. Ранее вратарь Эдуард Менди стал игроком «Аль-Иттихада», полузащитник Нголо Канте подписал контракт с «Аль-Насром», а хавбек Хаким Зиеш перешл в «Аль-Ахли».

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