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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
12:46 (мск), источник: Sportmail.ru

«Милан» объявил о подписании вратаря из клуба Серии А

Вратарь «Аталанты» Марко Спортьелло стал игроком «Милана».

МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: https://www.acmilan.com/

31-летний вратарь «Аталанты» Марко Спортьелло стал игроком «Милана» на бесплатной основе.

Контракт подписан на 4 года до 30 июня 2027 года.

В минувшем сезоне Спортьелло сыграл 15 матчей за клуб из Бергамо, пропустил 21 мяч.

За «Аталанту» Спортьелло играл с 2019 года, а также с 2013 по 2017 год. Помимо этого вратарь играл за клубы Серии А «Фиорентину» и «Фрозиноне».

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