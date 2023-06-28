«Милан» объявил о подписании вратаря из клуба Серии А
Вратарь «Аталанты» Марко Спортьелло стал игроком «Милана».
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Вратарь «Аталанты» Марко Спортьелло стал игроком «Милана».
31-летний вратарь «Аталанты» Марко Спортьелло стал игроком «Милана» на бесплатной основе.
Контракт подписан на 4 года до 30 июня 2027 года.
В минувшем сезоне Спортьелло сыграл 15 матчей за клуб из Бергамо, пропустил 21 мяч.
За «Аталанту» Спортьелло играл с 2019 года, а также с 2013 по 2017 год. Помимо этого вратарь играл за клубы Серии А «Фиорентину» и «Фрозиноне».