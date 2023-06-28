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13:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси снялся в эпизоде аргентинского сериала

Лионель Месси испытал себя в качестве актера. Он снялся в эпизоде аргентинского телесериала Los Protectores.

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Нападающий играет самого себя, а в его сцене участвуют еще три персонажа — футбольные агенты, которых играют аргентинские и колумбийские актеры.

Месси является частью юмористической сцены: агенты пытаются заключить с ним деловую сделку, согласно которой 36-летний футболист каждый день будет играть за новый клуб в различных дивизионах.

Футболист с 2021 года играл за «ПСЖ», его контракт истекает 30 июня. Аргентинец уже объявил о том, что переходит в клуб «Интер Майами», одним из владельцев которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

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