Месси снялся в эпизоде аргентинского сериала
Лионель Месси испытал себя в качестве актера. Он снялся в эпизоде аргентинского телесериала Los Protectores.
Лионель Месси испытал себя в качестве актера. Он снялся в эпизоде аргентинского телесериала Los Protectores.
Нападающий играет самого себя, а в его сцене участвуют еще три персонажа — футбольные агенты, которых играют аргентинские и колумбийские актеры.
Месси является частью юмористической сцены: агенты пытаются заключить с ним деловую сделку, согласно которой 36-летний футболист каждый день будет играть за новый клуб в различных дивизионах.
Футболист с 2021 года играл за «ПСЖ», его контракт истекает 30 июня. Аргентинец уже объявил о том, что переходит в клуб «Интер Майами», одним из владельцев которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.