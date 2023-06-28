Месси снялся в эпизоде аргентинского сериала

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c080bd24e3f605f1&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239062&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий играет самого себя, а в его сцене участвуют еще три персонажа — футбольные агенты, которых играют аргентинские и колумбийские актеры.

Месси является частью юмористической сцены: агенты пытаются заключить с ним деловую сделку, согласно которой 36-летний футболист каждый день будет играть за новый клуб в различных дивизионах.