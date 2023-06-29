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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
17:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Патрик Виейра возглавит клуб Лиги 1

Знаменитый в прошлом футболист Патрик Виейра станет главным тренером «Страсбура».

СтрасбурЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

47-летний французский тренер Патрик Виейра возглавит «Страсбур», сообщает RMC.

До марта 2023 года Виейра тренировал клуб Английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас». Также француз тренировал «Ниццу», «Нью-Йорк Сити» и молодежную команду «Манчестер Сити».

Виейра достиг больших успехов, будучи футболистом. В составе сборной Франции полузащитник становился чемпионом мира и Европы. Выигрывал Серию А в составе «Милана» и «Интера», трижды выигрывал АПЛ в составе лондонского «Арсенала». Также Виейра выступал за французский «Канн», «Ювентус», а завершил карьеру игроком «Манчестер Сити».

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