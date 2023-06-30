ФИФА обязала «Кардифф» заплатить за трансфер погибшего футболиста

В январе 2019 года Эмилиано Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф». 22 января аргентинец вылетел из Франции на легком одномоторном самолете, который спустя несколько часов пропал с радаров. Позднее на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт и погибший футболист.

«Кардифф Сити» выплатил только 6 миллионов за трансфер футболиста.

Как сообщает L'Equipe, ФИФА обязала валлийский клуб выплатить две последние части (6 млн евро и 5 млн) из 17 миллионов евро общей стоимости сделки. Эта сумма соответствует двум драфтам, которые «Кардифф» должен был выплатить «Нанту» 1 января 2020 года и 1 января 2021 года.