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18:00 (мск), источник: Sportmail.ru

ФИФА обязала «Кардифф» заплатить за трансфер погибшего футболиста

ФИФА вынесла решение по поводу спора «Кардиффа» и «Нанта» об оплате трансфера погибшего нападающего Эмилиано Салы.

Кардифф Сити
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Источник: AFP 2022

В январе 2019 года Эмилиано Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф». 22 января аргентинец вылетел из Франции на легком одномоторном самолете, который спустя несколько часов пропал с радаров. Позднее на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт и погибший футболист.

«Кардифф Сити» выплатил только 6 миллионов за трансфер футболиста.

Как сообщает L'Equipe, ФИФА обязала валлийский клуб выплатить две последние части (6 млн евро и 5 млн) из 17 миллионов евро общей стоимости сделки. Эта сумма соответствует двум драфтам, которые «Кардифф» должен был выплатить «Нанту» 1 января 2020 года и 1 января 2021 года.

Адвокаты французского клуба надеются, что после четырех лет разбирательств «Кардифф» наконец-то выполнит свои финансовые обязательства и прекратит судебные тяжбы. «Нант» с нетерпением ждет окончательного завершения юридических аспектов этого трагического происшествия.

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 ФИФА обязала «Кардифф» заплатить за трансфер погибшего футболиста
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