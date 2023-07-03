Переход Гвардиола в «Манчестер Сити» сделает его самым дорогим защитником в истории
«Манчестер Сити» ведет переговоры с «РБ Лейпцигом» о переходе хорватского защитника Йошко Гвардиола. Об этом сообщает портал 90min.
«Манчестер Сити» ведет переговоры с «РБ Лейпцигом» о переходе хорватского защитника Йошко Гвардиола. Об этом сообщает портал 90min.
Ранее сообщалось, что переговоры английского клуба по трансферу Гвардиола перешли в продвинутую стадию. «Сити» готов заплатить за 21-летнего футболиста 90 млн евро и бонусы.
«Гвардиол хочет перейти в “Манчестер Сити”. Мы ведем переговоры о 100 млн евро плюс бонусы. Тогда Йошко сможет оказаться в руках Пепа Гвардиолы. Это сделает Гвардиола самым дорогим защитником в истории», — заявил спортивный директор «РБ Лейпцига» Макс Эберль.
На данный момент самым дорогим защитником мира является Гарри Магуайр, за которого в 2019 году «Манчестер Юнайтед» заплатил «Лестеру» 87 млн евро.
Гвардиол перешел в «РБ Лейпциг» в 2021 году из загребского «Динамо» за 18,8 млн евро. За два сезона в немецком клубе хорват провел 87 матчей, в которых забил пять мячей и отдал три результативных передачи. С «РБ Лейпцигом» Гвардиол дважды выигрывал Кубок Германии.
В составе сборной Хорватии Гвардиол провел 21 матч и забил два мяча, став бронзовым призером чемпионата мира 2022 года в Катаре.