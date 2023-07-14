Эдинсон Кавани согласовал переход в «Бока Хуниорс»

По сообщению журналиста Себаса Джованелли представитель нападающего «Валенсии» Эдинсона Кавани прилетел в Буэнос-Айрес, где встретился с руководством «Бока Хуниорс». Стороны согласовали переход игрока, осталось уладить только некоторые детали.

Известно, что «Бока Хуниорс» обсуждает с Кавани контракт на 1 или 2 года.

Последний сезон Кавани провел за «Валенсию», за которую сыграл в Ла Лиге 25 матчей, забил 5 мячей, сделал две результативные передачи.

36-летний форвард начинал карьеру в клубе «Данубио» из Монтевидео, в 2007 году перебрался в Европу став игроком «Палермо». Помимо этого уругваец играл за «Наполи», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

За сборную Уругвая Кавани сыграл 136 матчей, забил 58 голов.