УЕФА оштрафовал «Барселону» на € 500 тыс за неверную отчетность

«На ФК “Барселона” был наложен штраф в размере 500 000 евро за неверное отражение в отчетности за 2022 финансовый год прибыли от продажи нематериальных активов (кроме трансферов игроков), которая не является соответствующим доходом согласно регламенту», — говорится в заявлении на сайте организации.

Ранее СМИ сообщали, что два инспектора УЕФА, которых назначили расследовать дело бывшего вице-президента испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикеса Негрейры, пришли к выводу, что «Барселону» следует отстранить от участия в еврокубках на один сезон. В феврале в СМИ появилась информация, что с 2016 по 2018 год «Барселона» заплатила Негрейре почти € 1,4 млн за отчеты о судьях.