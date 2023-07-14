УЕФА оштрафовал «Барселону» на € 500 тыс за неверную отчетность
Инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций по финансовому контролю клубов (CFCB) оштрафовала «Барселону» за неверное отражение отчетности за 2022 финансовый год.
Инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций по финансовому контролю клубов (CFCB) оштрафовала «Барселону» за неверное отражение отчетности за 2022 финансовый год.
«На ФК “Барселона” был наложен штраф в размере 500 000 евро за неверное отражение в отчетности за 2022 финансовый год прибыли от продажи нематериальных активов (кроме трансферов игроков), которая не является соответствующим доходом согласно регламенту», — говорится в заявлении на сайте организации.
Ранее СМИ сообщали, что два инспектора УЕФА, которых назначили расследовать дело бывшего вице-президента испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикеса Негрейры, пришли к выводу, что «Барселону» следует отстранить от участия в еврокубках на один сезон. В феврале в СМИ появилась информация, что с 2016 по 2018 год «Барселона» заплатила Негрейре почти € 1,4 млн за отчеты о судьях.