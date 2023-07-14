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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
15:58 (мск), источник: Sportmail.ru

УЕФА оштрафовал «Барселону» на € 500 тыс за неверную отчетность

Инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций по финансовому контролю клубов (CFCB) оштрафовала «Барселону» за неверное отражение отчетности за 2022 финансовый год.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

«На ФК “Барселона” был наложен штраф в размере 500 000 евро за неверное отражение в отчетности за 2022 финансовый год прибыли от продажи нематериальных активов (кроме трансферов игроков), которая не является соответствующим доходом согласно регламенту», — говорится в заявлении на сайте организации.

Ранее СМИ сообщали, что два инспектора УЕФА, которых назначили расследовать дело бывшего вице-президента испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикеса Негрейры, пришли к выводу, что «Барселону» следует отстранить от участия в еврокубках на один сезон. В феврале в СМИ появилась информация, что с 2016 по 2018 год «Барселона» заплатила Негрейре почти € 1,4 млн за отчеты о судьях.

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УЕФА оштрафовал «Барселону» на € 500 тыс за неверную отчетность
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