Роналду заявил, что больше не вернется в европейский футбол
Звездный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что не стоит ждать его возвращения в европейский футбол. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Звездный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что не стоит ждать его возвращения в европейский футбол. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
«Я не вернусь в европейский футбол, дверь полностью закрыта. Мне 38 лет, и европейский футбол сильно потерял в качестве. Только АПЛ намного опережает все остальные лиги», — сказал Роналду.
Также 38-летний португалец считает, что его переход «Аль-Наср» привлек и будет привлекать в саудовскую лигу многих выдающихся футболистов, что существенно улучшит уровень местной лиги.
«Саудовская лига лучше, чем МЛС. Я на 100% уверен, что не вернусь ни в один европейский клуб. Я открыл путь в лигу Саудовской Аравии и теперь все игроки едут сюда. Через год лига Саудовской Аравии обгонит турецкую лигу и лигу Нидерландов», — заявил Роналду.
Минувшей зимой Роналду на правах свободного агента перешел в саудовский «Аль-Наср». Клуб подписал с звездным португальцем контракт до июня 2025 года с зарплатой 250 млн евро в год. Роналду провел за «Аль-Наср» 17 матчей, в которых он забил 14 мячей и отдал две голевые передачи. Его клуб занял в чемпионате Саудовской Аравии второе место.
В Европе Криштиану Роналду выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус». Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча».