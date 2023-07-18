Роналду заявил, что больше не вернется в европейский футбол

«Я не вернусь в европейский футбол, дверь полностью закрыта. Мне 38 лет, и европейский футбол сильно потерял в качестве. Только АПЛ намного опережает все остальные лиги», — сказал Роналду.

Также 38-летний португалец считает, что его переход «Аль-Наср» привлек и будет привлекать в саудовскую лигу многих выдающихся футболистов, что существенно улучшит уровень местной лиги.

«Саудовская лига лучше, чем МЛС. Я на 100% уверен, что не вернусь ни в один европейский клуб. Я открыл путь в лигу Саудовской Аравии и теперь все игроки едут сюда. Через год лига Саудовской Аравии обгонит турецкую лигу и лигу Нидерландов», — заявил Роналду.

Минувшей зимой Роналду на правах свободного агента перешел в саудовский «Аль-Наср». Клуб подписал с звездным португальцем контракт до июня 2025 года с зарплатой 250 млн евро в год. Роналду провел за «Аль-Наср» 17 матчей, в которых он забил 14 мячей и отдал две голевые передачи. Его клуб занял в чемпионате Саудовской Аравии второе место.

В Европе Криштиану Роналду выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус». Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча».