Новым владельцем «Лидс Юнайтед» стала американская компания

Андреа Радриццани, являвшийся мажоритарным акционером «Лидса» с 2017 года, согласился продать контрольный пакет в июне. По информации The Guardian, сумма сделки составила 170 миллионов фунтов стерлингов.

49ers Enterprises специализируется на инвестициях в спортивные команды и лиги. Компания стала миноритарным акционером «Лидса» в 2018 году. Она также финансирует клуб НФЛ «Сан-Франциско Форти Найнерс».

По итогам сезона-2022/23 «Лидс» занял 19-е место в турнирной таблице АПЛ и вылетел в Чемпионшип.