Новым владельцем «Лидс Юнайтед» стала американская компания
Английская футбольная лига (EFL) утвердила продажу клуба «Лидс Юнайтед» американской компании 49ers Enterprises.
Лидс
Английская футбольная лига (EFL) утвердила продажу клуба «Лидс Юнайтед» американской компании 49ers Enterprises.
Андреа Радриццани, являвшийся мажоритарным акционером «Лидса» с 2017 года, согласился продать контрольный пакет в июне. По информации The Guardian, сумма сделки составила 170 миллионов фунтов стерлингов.
49ers Enterprises специализируется на инвестициях в спортивные команды и лиги. Компания стала миноритарным акционером «Лидса» в 2018 году. Она также финансирует клуб НФЛ «Сан-Франциско Форти Найнерс».
По итогам сезона-2022/23 «Лидс» занял 19-е место в турнирной таблице АПЛ и вылетел в Чемпионшип.