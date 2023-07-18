Лионель Месси провел первую тренировку в составе «Интер Майами»
Нападающий Лионель Месси сегодня провел первую тренировку в составе «Интер Майами». Также впервые с новой командой тренировался полузащитник Серхио Бускетс.
Нападающий Лионель Месси сегодня провел первую тренировку в составе «Интер Майами». Также впервые с новой командой тренировался полузащитник Серхио Бускетс.
36-летний аргентинец объявил о переходе в американский клуб в июне после того, как покинул «ПСЖ» и стал свободным агентом. Дебют Месси намечен на 22 июля, когда «Интер Майами» сыграет с мексиканским «Крус Асулем».
Соглашение с нападающим рассчитано до конца сезона 2025 года. В группу владельцев «Интер Майами» входит бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.