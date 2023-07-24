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12:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Трансфер Фабиньо в «Аль-Иттихад» находится под угрозой срыва из-за собак

Трансфер полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо в саудовский клуб «Аль-Иттихад» находится под угрозой срыва. Об этом сообщает издание Marca.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

По информации источника, причиной срыва трансфера могут быть домашние питомцы Фабиньо — два французских бульдога. Саудовская Аравия запрещает ввоз в страну собак, кроме тех, которые предназначены для охраны, охоты или помощи людям с ограниченными способностями. «Аль-Иттихад» обратился к правительству Саудовской Аравии с просьбой сделать для Фабиньо исключение.

Ранее сообщалось, что у Фабиньо была устная договоренность с «Аль-Иттихадом» о переходе. Саудовский клуб предложил «Ливерпулю» за 29-летнего бразильца 47 млн евро.

Фабиньо выступал за «Ливерпуль» с 2018 года. За пять сезонов в английском клубе бразилец провел 219 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 10 результативных передач. Футболист выиграл с «Ливерпулем» все значимые трофеи, включая Английскую Премьер лигу (АПЛ), Кубок и Суперкубок Англии, Кубок Английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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