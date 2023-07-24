Трансфер Фабиньо в «Аль-Иттихад» находится под угрозой срыва из-за собак

По информации источника, причиной срыва трансфера могут быть домашние питомцы Фабиньо — два французских бульдога. Саудовская Аравия запрещает ввоз в страну собак, кроме тех, которые предназначены для охраны, охоты или помощи людям с ограниченными способностями. «Аль-Иттихад» обратился к правительству Саудовской Аравии с просьбой сделать для Фабиньо исключение.

Ранее сообщалось, что у Фабиньо была устная договоренность с «Аль-Иттихадом» о переходе. Саудовский клуб предложил «Ливерпулю» за 29-летнего бразильца 47 млн евро.