Трансфер Фабиньо в «Аль-Иттихад» находится под угрозой срыва из-за собак
Трансфер полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо в саудовский клуб «Аль-Иттихад» находится под угрозой срыва. Об этом сообщает издание Marca.
Трансфер полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо в саудовский клуб «Аль-Иттихад» находится под угрозой срыва. Об этом сообщает издание Marca.
По информации источника, причиной срыва трансфера могут быть домашние питомцы Фабиньо — два французских бульдога. Саудовская Аравия запрещает ввоз в страну собак, кроме тех, которые предназначены для охраны, охоты или помощи людям с ограниченными способностями. «Аль-Иттихад» обратился к правительству Саудовской Аравии с просьбой сделать для Фабиньо исключение.
Ранее сообщалось, что у Фабиньо была устная договоренность с «Аль-Иттихадом» о переходе. Саудовский клуб предложил «Ливерпулю» за 29-летнего бразильца 47 млн евро.
Фабиньо выступал за «Ливерпуль» с 2018 года. За пять сезонов в английском клубе бразилец провел 219 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 10 результативных передач. Футболист выиграл с «Ливерпулем» все значимые трофеи, включая Английскую Премьер лигу (АПЛ), Кубок и Суперкубок Англии, Кубок Английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.