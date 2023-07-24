Продажа Малкома войдет в топ-10 самых дорогих трансферов этого лета

Ранее стало известно, что саудовский клуб согласовал переход 26-летнего бразильца за 60 млн евро. В ближайшее время Малком должен будет пройти медобследование и подписать с «Аль-Хилялем» трехлетний контракт.

После официального оформления сделки трансфер Малкома войдет в десятку самых дорогих сделок этого лета.

Топ-10 самых дорогих летнего трансферного окна:

Деклан Райс, «Вест Хэм» — «Арсенал»: 116 млн евро; Джуд Беллингем, «Боруссия» — «Реал»: 103 млн евро; Кай Хавертц, «Челси» — «Арсенал»: 75 млн евро; Доминик Собослаи, «Лейпциг» — «Ливерпуль»: 70 млн евро; Мэйсон Маунт, «Челси» — «Манчестер Юнайтед»: 64,2 млн евро; Сандро Тонали, «Милан» — «Ньюкасл»: 64 млн евро; Кристофер Нкунку, «Лейпциг» — «Челси»: 60 млн евро; Малком, «Зенит» — «Аль-Хилаль: 60 млн евро; Мануэль Угарте, “Спортинг” — “ПСЖ”: 60 млн евро; Мусса Диаби, “Байер” — “Астон Вилла”: 55 млн евро.

Кроме того, продажа Малкома станет крупнейшей продажей игрока в истории Российской Премьер-лиги (РПЛ). Ранее самой крупной продажей в истории РПЛ был трансфер Халка из “Зенита” в китайский клуб “Шанхай СИПГ” летом 2016 года за 56 млн евро.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году за 40 млн евро. За четыре сезона бразилец провел за сине-бело-голубых 109 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 24 голевые передачи. В составе «Зенита» Малком стал четырехкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.