Продажа Малкома войдет в топ-10 самых дорогих трансферов этого лета
Переход нападающего «Зенита» Малкома в саудовский «Аль-Хиляль» войдет в десятку самых дорогих трансферов этого лета.
Переход нападающего «Зенита» Малкома в саудовский «Аль-Хиляль» войдет в десятку самых дорогих трансферов этого лета.
Ранее стало известно, что саудовский клуб согласовал переход 26-летнего бразильца за 60 млн евро. В ближайшее время Малком должен будет пройти медобследование и подписать с «Аль-Хилялем» трехлетний контракт.
После официального оформления сделки трансфер Малкома войдет в десятку самых дорогих сделок этого лета.
Топ-10 самых дорогих летнего трансферного окна:
Кроме того, продажа Малкома станет крупнейшей продажей игрока в истории Российской Премьер-лиги (РПЛ). Ранее самой крупной продажей в истории РПЛ был трансфер Халка из “Зенита” в китайский клуб “Шанхай СИПГ” летом 2016 года за 56 млн евро.
Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году за 40 млн евро. За четыре сезона бразилец провел за сине-бело-голубых 109 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 24 голевые передачи. В составе «Зенита» Малком стал четырехкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
В феврале 2023 года Малком вместе со своим одноклубником Клаудиньо получил российский паспорт.