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10:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Продажа Малкома войдет в топ-10 самых дорогих трансферов этого лета

Переход нападающего «Зенита» Малкома в саудовский «Аль-Хиляль» войдет в десятку самых дорогих трансферов этого лета.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что саудовский клуб согласовал переход 26-летнего бразильца за 60 млн евро. В ближайшее время Малком должен будет пройти медобследование и подписать с «Аль-Хилялем» трехлетний контракт.

После официального оформления сделки трансфер Малкома войдет в десятку самых дорогих сделок этого лета.

Топ-10 самых дорогих летнего трансферного окна:

  1. Деклан Райс, «Вест Хэм» — «Арсенал»: 116 млн евро;
  2. Джуд Беллингем, «Боруссия» — «Реал»: 103 млн евро;
  3. Кай Хавертц, «Челси» — «Арсенал»: 75 млн евро;
  4. Доминик Собослаи, «Лейпциг» — «Ливерпуль»: 70 млн евро;
  5. Мэйсон Маунт, «Челси» — «Манчестер Юнайтед»: 64,2 млн евро;
  6. Сандро Тонали, «Милан» — «Ньюкасл»: 64 млн евро;
  7. Кристофер Нкунку, «Лейпциг» — «Челси»: 60 млн евро;
  8. Малком, «Зенит» — «Аль-Хилаль: 60 млн евро;
  9. Мануэль Угарте, “Спортинг” — “ПСЖ”: 60 млн евро;
  10. Мусса Диаби, “Байер” — “Астон Вилла”: 55 млн евро.

Кроме того, продажа Малкома станет крупнейшей продажей игрока в истории Российской Премьер-лиги (РПЛ). Ранее самой крупной продажей в истории РПЛ был трансфер Халка из “Зенита” в китайский клуб “Шанхай СИПГ” летом 2016 года за 56 млн евро.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году за 40 млн евро. За четыре сезона бразилец провел за сине-бело-голубых 109 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 24 голевые передачи. В составе «Зенита» Малком стал четырехкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В феврале 2023 года Малком вместе со своим одноклубником Клаудиньо получил российский паспорт.

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