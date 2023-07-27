Давид Сильва объявил о завершении карьеры

Давид Сильва ушел из футбола из-за травмы, которую получил во время летних сборов. Врачи диагностировали разрыв крестообразных связок колена. Последним клубом полузащитника был «Реал Сосьедад».

На протяжении карьеры Давид Сильва играл в «Валенсии», «Эйбаре», «Сельте» и «Манчестер Сити».

С «Манчестер Сити» Давид Сильва четырежды побеждал в Английской Премьер-лиге, дважды — в Кубке Англии. Также на счету Сильвы две победы в Кубке Испании — с «Валенсией» в 2008 году и с «Реалом Сосьедад» в 2020-м.

Со сборной Испании Давид Сильва становился чемпионом мира (2010) и дважды — чемпионом Европы (2008 и 2012).