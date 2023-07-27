Давид Сильва объявил о завершении карьеры
Причиной, почему 37-летний испанский футболист принял подобное решение, стали порванные «кресты» на тренировке во время предсезонной подготовки.
Причиной, почему 37-летний испанский футболист принял подобное решение, стали порванные «кресты» на тренировке во время предсезонной подготовки.
Давид Сильва ушел из футбола из-за травмы, которую получил во время летних сборов. Врачи диагностировали разрыв крестообразных связок колена. Последним клубом полузащитника был «Реал Сосьедад».
На протяжении карьеры Давид Сильва играл в «Валенсии», «Эйбаре», «Сельте» и «Манчестер Сити».
С «Манчестер Сити» Давид Сильва четырежды побеждал в Английской Премьер-лиге, дважды — в Кубке Англии. Также на счету Сильвы две победы в Кубке Испании — с «Валенсией» в 2008 году и с «Реалом Сосьедад» в 2020-м.
Со сборной Испании Давид Сильва становился чемпионом мира (2010) и дважды — чемпионом Европы (2008 и 2012).
Всего в активе полузащитника 125 матчей и 35 голов в составе сборной Испании.