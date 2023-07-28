«ПСЖ» проиграл «Сересо Осака» в товарищеском матче

Встреча прошла в пятницу в городе Осака и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. У команды «Сересо Осака» Йорди Краукс забил гол на 22-й минуте матча, а Сота Китано на 67-й. «ПСЖ» ответил двумя мячами, которые забили Уго Экитике на 17-й минуте и Витинья на 49-й. Ближе к концу второго тайма японцев вывел вперед экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава, он забил гол на 79-й минуте.