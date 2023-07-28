Текущие события
Футбол. Первый дивизион
20:00
Акрон
Арсенал
Футбол. Еврокубки
27.07
Линфилд
Погонь
25
Футбол. Еврокубки
27.07
Шкупи
Левски
02
Футбол. Еврокубки
27.07
Крусейдерс
Русенборг
22
Футбол. Еврокубки
27.07
Железничар
Нефтчи
22
Футбол. Еврокубки
27.07
Сутьеска
Санта-Колома
20
Все события
Фоторепортажи
16Ферстаппен обошел Сенну благодаря победе в Австрии
28Баста и Шнур, герой Кержаков и победное селфи: «Зенит» победил ЦСКА в Суперкубке России
16:06 (мск), источник: Sportmail.ru

«ПСЖ» проиграл «Сересо Осака» в товарищеском матче

Футбольный клуб «ПСЖ» уступил команде «Сересо Осака» в товарищеском матче в рамках предсезонного турне по Японии.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча прошла в пятницу в городе Осака и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. У команды «Сересо Осака» Йорди Краукс забил гол на 22-й минуте матча, а Сота Китано на 67-й. «ПСЖ» ответил двумя мячами, которые забили Уго Экитике на 17-й минуте и Витинья на 49-й. Ближе к концу второго тайма японцев вывел вперед экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава, он забил гол на 79-й минуте.

В следующем своем товарищеском матче «ПСЖ» встретится с миланским «Интером» 1 августа.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Американский хоккеист прокомментировал получение российского гражданства
Китайский пловец Цинь Хайян побил мировой рекорд
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь