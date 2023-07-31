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09:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Эден Азар не может найти клуб после ухода из «Реала»

Бельгийский полузащитник Эден Азар может завершить карьеру в 32 года. Об этом сообщает издание As.

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Источник: AP 2023

По информации источника, после расторжения контракта с «Реалом» в июне этого года Азар по-прежнему не смог найти себе новый клуб. Полузащитник отклонил предложения «Интер Майами» и новичка бельгийского чемпионата «Моленбека», за который выступает его младший брат Килиан.

Отмечается, что сложности Азара с поиском нового клуба связаны с многочисленными травмами, полученными во время выступлений за «Реал». За четыре сезона в мадридском клубе бельгиец получил 18 повреждений, из-за которых суммарно пропустил ровно 500 дней. Также клубы отпугивает длительное отсутствие игровой практики. За последние три сезона Азар ни разу не провел за «Реал» более 1000 игровых минут, а в последнем сезоне отыграл всего 392 минуты.

Сообщается, что семья Азара комфортно чувствуют себя в Испании и хочет остаться в Мадриде. Это может подтолкнуть бельгийца к завершению карьеры.

Азар перешел в «Реал» в 2019 году из «Челси» за 115 млн евро. За мадридский клуб бельгиец провел 76 матчей, в которых забил семь мячей и отдал 12 результативных передач.

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