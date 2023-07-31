Эден Азар не может найти клуб после ухода из «Реала»

По информации источника, после расторжения контракта с «Реалом» в июне этого года Азар по-прежнему не смог найти себе новый клуб. Полузащитник отклонил предложения «Интер Майами» и новичка бельгийского чемпионата «Моленбека», за который выступает его младший брат Килиан.

Отмечается, что сложности Азара с поиском нового клуба связаны с многочисленными травмами, полученными во время выступлений за «Реал». За четыре сезона в мадридском клубе бельгиец получил 18 повреждений, из-за которых суммарно пропустил ровно 500 дней. Также клубы отпугивает длительное отсутствие игровой практики. За последние три сезона Азар ни разу не провел за «Реал» более 1000 игровых минут, а в последнем сезоне отыграл всего 392 минуты.

Сообщается, что семья Азара комфортно чувствуют себя в Испании и хочет остаться в Мадриде. Это может подтолкнуть бельгийца к завершению карьеры.