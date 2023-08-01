Вооруженные фанаты «Велес Сарсфилд» напали на игроков после матча

После воскресного поражения от «Уракана» со счетом 1:0 несколько игроков подверглись нападению фанатов, когда возвращались в тренировочный центр, расположенный рядом со стадионом «Вилла Олимпика». Недовольные болельщики устроили засаду футболистам, они заблокировали проход и напали на них, выкрикивали оскорбления и наносили удары по лицу, а также угрожали прострелить ноги.

«Мы приехали, чтобы забрать наши машины и уехать домой. Мы вышли, и было уже совсем темно, когда к нам подъехали машины ультрас. Их было, наверное, пять или шесть. Они ударили меня по лицу и схватили за куртку», — приводит слова нападающего Джанлуки Престианни RMS Sport со ссылкой на ESPN.