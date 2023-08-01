Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Валмиера
Тре Пенне
Футбол. Еврокубки
20:30
Панатинаикос
Днепр-1
Футбол. Еврокубки
20:30
Зимбру
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпия Л
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:00
БАТЭ
Арис Л
Футбол. Еврокубки
21:00
Эсперанж
ТНС
Футбол. Еврокубки
21:30
Слован Бр
Зриньски
Футбол. Еврокубки
21:30
Бальцан
Неман
Футбол. Еврокубки
21:45
Партизани
Атлетик Э
Футбол. Еврокубки
22:00
Будучност
Струга
Все события
Фоторепортажи
16Ферстаппен обошел Сенну благодаря победе в Австрии
22«Краснодар» обыграл «Динамо» в стартовом матче ЧР
10:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Вооруженные фанаты «Велес Сарсфилд» напали на игроков после матча

Вооруженные болельщики аргентинского футбольного клуба «Велес Сарсфилд» напали на игроков клуба после матча.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

После воскресного поражения от «Уракана» со счетом 1:0 несколько игроков подверглись нападению фанатов, когда возвращались в тренировочный центр, расположенный рядом со стадионом «Вилла Олимпика». Недовольные болельщики устроили засаду футболистам, они заблокировали проход и напали на них, выкрикивали оскорбления и наносили удары по лицу, а также угрожали прострелить ноги.

«Мы приехали, чтобы забрать наши машины и уехать домой. Мы вышли, и было уже совсем темно, когда к нам подъехали машины ультрас. Их было, наверное, пять или шесть. Они ударили меня по лицу и схватили за куртку», — приводит слова нападающего Джанлуки Престианни RMS Sport со ссылкой на ESPN.

Клуб «Велес Сарсфилд» выступил с официальным заявлением, в котором осудил запугивание футболистов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 АПЛ внесет изменения в правила перед стартом нового сезона
World Athletics сохраняет запрет на участие россиян в соревнованиях
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь