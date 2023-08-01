Вооруженные фанаты «Велес Сарсфилд» напали на игроков после матча
Вооруженные болельщики аргентинского футбольного клуба «Велес Сарсфилд» напали на игроков клуба после матча.
Вооруженные болельщики аргентинского футбольного клуба «Велес Сарсфилд» напали на игроков клуба после матча.
После воскресного поражения от «Уракана» со счетом 1:0 несколько игроков подверглись нападению фанатов, когда возвращались в тренировочный центр, расположенный рядом со стадионом «Вилла Олимпика». Недовольные болельщики устроили засаду футболистам, они заблокировали проход и напали на них, выкрикивали оскорбления и наносили удары по лицу, а также угрожали прострелить ноги.
«Мы приехали, чтобы забрать наши машины и уехать домой. Мы вышли, и было уже совсем темно, когда к нам подъехали машины ультрас. Их было, наверное, пять или шесть. Они ударили меня по лицу и схватили за куртку», — приводит слова нападающего Джанлуки Престианни RMS Sport со ссылкой на ESPN.
Клуб «Велес Сарсфилд» выступил с официальным заявлением, в котором осудил запугивание футболистов.