Касильяс подшутил над Пике на вечеринке в Мадриде, заказав песню Шакиры

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239204&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Над Жераром Пике подшутили в ночном клубе Мадрида, напомнив о расставании с Шакирой.

Пике посетил вечеринку в честь окончания второго сезона испанской медиалиги в одном из клубов Мадрида. Когда экс-игрок «Барселоны» взял микрофон, чтобы выступить с речью, некоторые из присутствовавших начали скандировать имя певицы Шакиры, с которой Пике расстался прошлым летом.

Экс-вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс, также присутствовавший на вечеринке, заказал для Пике песню Шакиры Waka Waka, и диджей исполнил его просьбу.