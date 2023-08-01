Касильяс подшутил над Пике на вечеринке в Мадриде, заказав песню Шакиры
Легендарный вратарь Икер Касильяс заказал для своего многолетнего партнера по сборной Испании песню Шакиры «Waka Wakа».
Легендарный вратарь Икер Касильяс заказал для своего многолетнего партнера по сборной Испании песню Шакиры «Waka Wakа».
Над Жераром Пике подшутили в ночном клубе Мадрида, напомнив о расставании с Шакирой.
Пике посетил вечеринку в честь окончания второго сезона испанской медиалиги в одном из клубов Мадрида. Когда экс-игрок «Барселоны» взял микрофон, чтобы выступить с речью, некоторые из присутствовавших начали скандировать имя певицы Шакиры, с которой Пике расстался прошлым летом.
Экс-вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс, также присутствовавший на вечеринке, заказал для Пике песню Шакиры Waka Waka, и диджей исполнил его просьбу.
Песня «Waka Wakа» стала официальным гимном Чемпионата мира по футболу 2010, на котором победу одержала сборная Испании с Пике и Касильясом в составе.