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14:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Касильяс подшутил над Пике на вечеринке в Мадриде, заказав песню Шакиры

Легендарный вратарь Икер Касильяс заказал для своего многолетнего партнера по сборной Испании песню Шакиры «Waka Wakа».

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Над Жераром Пике подшутили в ночном клубе Мадрида, напомнив о расставании с Шакирой.

Пике посетил вечеринку в честь окончания второго сезона испанской медиалиги в одном из клубов Мадрида. Когда экс-игрок «Барселоны» взял микрофон, чтобы выступить с речью, некоторые из присутствовавших начали скандировать имя певицы Шакиры, с которой Пике расстался прошлым летом.

Экс-вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс, также присутствовавший на вечеринке, заказал для Пике песню Шакиры Waka Waka, и диджей исполнил его просьбу.

Песня «Waka Wakа» стала официальным гимном Чемпионата мира по футболу 2010, на котором победу одержала сборная Испании с Пике и Касильясом в составе.

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