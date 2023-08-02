«Вольфсбург» подпишет футболиста, которого клуб Серии А отказался продавать в «Спартак»
Защитник «Сассуоло» Рожерио продолжит карьеру в «Вольфсбурге».
Вольфсбург
Сассуоло
Защитник «Сассуоло» Рожерио продолжит карьеру в «Вольфсбурге».
Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, бразильский футболист Рожерио продолжит свою карьеру в Бундеслиге.
По данным источника, стороны уже согласовали условия трансфера.
На 25-летнего левого защитника претендовал московский «Спартак», однако трансфер сорвался. Директор «Сассуоло» Джованни Карневали прокомментировал ситуацию словами: «Не хотим иметь дело с русскими».
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5,5 миллиона евро.
«Спартак» в настоящий момент нацелен на подписание другого левого защитника — футболиста «Олимпиакоса» и сборной Молдовы Олега Рябчука.