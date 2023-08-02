«Вольфсбург» подпишет футболиста, которого клуб Серии А отказался продавать в «Спартак»

Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, бразильский футболист Рожерио продолжит свою карьеру в Бундеслиге.

По данным источника, стороны уже согласовали условия трансфера.

На 25-летнего левого защитника претендовал московский «Спартак», однако трансфер сорвался. Директор «Сассуоло» Джованни Карневали прокомментировал ситуацию словами: «Не хотим иметь дело с русскими».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5,5 миллиона евро.