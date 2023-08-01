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11:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: «Спартак» увеличил предложение по защитнику «Олимпиакоса»

Московский клуб предлагает более семи миллионов евро за защитника сборной Молдовы Олега Рябчука.

Спартак
Олимпиакос П
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Источник: AP 2023

«Спартак» хочет купить футболиста сборной Молдовы за шесть миллионов евро, включая бонусы сумма превысит семь миллионов, сообщает издание Gazzetta.gr.

Рябчуку, играющему на позиции левого защитника, предложили контракт по схеме «2+1» с зарплатой в два миллиона евро в год.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Олимпиакос» подал жалобу на «Спартак» в ФИФА по поводу неправомерного ведения переговоров напрямую с Рябчуком. Глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов заявил, что «Спартак» не нарушал и не нарушает установленные процедуры при переговорах с потенциальными новичками.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

Рябчук выступает за «Олимпиакос» с 2021 года. В прошлом сезоне он принял участие в 45 матчах, в которых забил один мяч.

На счету футболиста 41 матч за сборную Молдовы.

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