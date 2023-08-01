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10:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Глава РПЛ Алаев — о недовольстве «Спартака» графиком: календарь одинаков для всех

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал недовольство московского «Спартака» календарем лиги.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» обращался в РФС по поводу плотности календаря команды. 31 июля красно-белые на домашнем поле обыграли «Балтику» со счетом 2:1. 5 и 11 августа москвичи на выезде в чемпионате страны сыграют с «Рубином» и «Уралом», а 8 августа дома в Кубке России примут «Пари Нижний Новгород».

«Есть рабочие моменты, у каждого клуба разные ситуации, разные ограничения, и всегда бывают какие-то пожелания у всех клубов. Мы всегда все эти пожелания выслушиваем и, если есть где возможность пойти навстречу, мы всегда пойдем. Но, к сожалению, не всегда это возможно, поэтому “Спартак” здесь ничем не отличается от других клубов. Есть пожелания по дню, когда играть, по времени и иные пожелания», — приводит слова Алаева «РИА Новости Спорт».

«Пожелания были, дискуссия после утверждения календаря тоже была, как и со всеми другими клубами. Давайте уже тему календаря закроем! Календарь нормальный, рабочий и для всех одинаковый», — добавил президент РПЛ, отвечая на вопрос о том, высказывал ли клуб недовольство календарем до его утверждения.

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