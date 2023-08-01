Глава РПЛ Алаев — о недовольстве «Спартака» графиком: календарь одинаков для всех

«Спартак» обращался в РФС по поводу плотности календаря команды. 31 июля красно-белые на домашнем поле обыграли «Балтику» со счетом 2:1. 5 и 11 августа москвичи на выезде в чемпионате страны сыграют с «Рубином» и «Уралом», а 8 августа дома в Кубке России примут «Пари Нижний Новгород».

«Есть рабочие моменты, у каждого клуба разные ситуации, разные ограничения, и всегда бывают какие-то пожелания у всех клубов. Мы всегда все эти пожелания выслушиваем и, если есть где возможность пойти навстречу, мы всегда пойдем. Но, к сожалению, не всегда это возможно, поэтому “Спартак” здесь ничем не отличается от других клубов. Есть пожелания по дню, когда играть, по времени и иные пожелания», — приводит слова Алаева «РИА Новости Спорт».