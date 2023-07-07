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12:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Сергей Семак раскритиковал календарь нового сезона

«Мне непонятно, по какому принципу составляется календарь чемпионата и Кубка», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Сергей Семак раскритиковал календарь нового сезона.

«Действительно, мне непонятно, по какому принципу составляется календарь чемпионата и Кубка. С точки зрения зрелищности проще играть не через два дня на третий, а через три дня — на четвертый. Думаю, все тренеры меня поддержат. В такой ситуации, как сейчас, тренеры вынуждены расставлять приоритеты и производить ротацию состава. А приоритет — всегда чемпионат», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

В 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде встретится с «Пари Нижний Новгород» 22 июля. Уже 25 июля клуб из Санкт-Петербурга стартует в групповом этапе Пути РПЛ Фонбет Кубка России домашним матчем с «Ахматом».

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