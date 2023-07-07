Сергей Семак раскритиковал календарь нового сезона.

«Действительно, мне непонятно, по какому принципу составляется календарь чемпионата и Кубка. С точки зрения зрелищности проще играть не через два дня на третий, а через три дня — на четвертый. Думаю, все тренеры меня поддержат. В такой ситуации, как сейчас, тренеры вынуждены расставлять приоритеты и производить ротацию состава. А приоритет — всегда чемпионат», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».