Сергей Семак подтвердил переговоры «Зенита» по Марио Фернандесу

«Могу сказать, что “Зенит” корректно ведет себя в этой ситуации, мы вступили в контакт с представителями Марио после того, как агент заявил, что приоритетное право переговоров утрачено ЦСКА. Как закончатся переговоры, посмотрим, но позиция клуба чиста и понятна. Нам игрок интересен, дождемся результатов, тогда поговорим о позиции», — сказал Семак на пресс-конференции.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. За армейский клуб правый защитник провел 329 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. Он занимает третье место по числу сыгранных матчей среди футболистов, родившихся не в России — его опережают лишь Элвер Рахимич (346 матчей) и Дейвидас Шемберас (367 матчей). С ЦСКА Фернандес трижды становился чемпионом России и трижды становился серебряным призером. Также в составе армейцев бразилец выигрывал Кубок и трижды Суперкубок России.

В мае 2022 года Фернандес объявил о решении приостановить карьеру, объяснив это семейными обстоятельствами и желанием отдохнуть от футбола. Игрок покинул ЦСКА и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года Фернандес вернулся в футбол, подписав контракт с бразильским клубом «Интернасьонал». В апреле 2023 года футболист расторг контракт с клубом, проведя за него всего пять матчей.