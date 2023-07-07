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11:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Сергей Семак подтвердил переговоры «Зенита» по Марио Фернандесу

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак подтвердил переговоры клуба с представителями бывшего защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса. Об этом сообщает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Могу сказать, что “Зенит” корректно ведет себя в этой ситуации, мы вступили в контакт с представителями Марио после того, как агент заявил, что приоритетное право переговоров утрачено ЦСКА. Как закончатся переговоры, посмотрим, но позиция клуба чиста и понятна. Нам игрок интересен, дождемся результатов, тогда поговорим о позиции», — сказал Семак на пресс-конференции.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. За армейский клуб правый защитник провел 329 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. Он занимает третье место по числу сыгранных матчей среди футболистов, родившихся не в России — его опережают лишь Элвер Рахимич (346 матчей) и Дейвидас Шемберас (367 матчей). С ЦСКА Фернандес трижды становился чемпионом России и трижды становился серебряным призером. Также в составе армейцев бразилец выигрывал Кубок и трижды Суперкубок России.

В мае 2022 года Фернандес объявил о решении приостановить карьеру, объяснив это семейными обстоятельствами и желанием отдохнуть от футбола. Игрок покинул ЦСКА и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года Фернандес вернулся в футбол, подписав контракт с бразильским клубом «Интернасьонал». В апреле 2023 года футболист расторг контракт с клубом, проведя за него всего пять матчей.

По последней информации, действовавший до лета 2024 года контракт Фернандеса с ЦСКА был расторгнут после подписания контракта с «Интернасьоналом». Таким образом, Фернандес перейдет в «Зенит» в статусе свободного агента. Переговоры находятся в завершающей стадии.

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