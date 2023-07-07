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10:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Балахнин: переход Марио Фернандеса в «Зенит» — предательство

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал возможный переход экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

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Источник: РИА "Новости"

Сергей Балахнин высказался о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Думаю, он способен выступать на высшем уровне. Я не знаю, насколько это действительно надо “Зениту”, так как еврокубков сейчас нет. Так, может, лучше брать и готовить молодых футболистов на перспективу в текущих условиях? В команде уже десять бразильцев, это самый настоящий перебор. Уже какая-то бразильская команда, должны же быть в клубе россияне, иначе смысл всего этого? Можно же параллельно готовить молодых футболистов. Он игрок хорошего уровня, в краткосрочной перспективе он точно поможет команде.

Могу ли я назвать подобный шаг со стороны игрока предательством? Однозначно. Я в этой ситуации нейтральное лицо, но всё равно делать такой шаг… Для меня это точно предательство. У каждого свои принципы, но мне такой шаг понять трудно.

Скорее всего, он поступает так из-за денег, но, опять же, я не вижу в этом смысла. Заработаешь ты больше на 30 серебреников, а дальше что?» — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол. Ру».

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