«Храбрый казак из Ростова, фантастически защищает ворота “Анже”». Неизвестная история первого русского легионера во Франции

Но путь в Европу для отечественных футболистов был открыт гораздо раньше, еще в первой половине ХХ века. За каждой такой историей скрывается тернистый и интересный путь, отражающий важные исторические моменты эпохи. Одна из таких историй случилась с сыном донских казаков Георгием Быкадоровым, который сумел оставить свой след во французском футболе.

Георгий Быкадоров родился 10 мая 1918 года в Ростове-на-Дону в самый разгар гражданской войны в России. Он происходил из семьи дворян Войска Донского. Его отец, Исаак Федорович Быкадоров, принимал участие в Первой мировой войне, на которой потерял правый глаз, что, впрочем, не помешало ему пройти впечатляющий путь от есаула до генерал-майора. Высокое офицерское звание Быкадоров-старший получил за три дня до рождения сына. Исаак Быкадоров оставил весомый след в истории казачества, за что даже удостоился странички в русскоязычной версии Википедии.

Когда к власти в стране пришли большевики, семья Быкадоровых была вынуждена эмигрировать из страны. Последним их пристанищем на родине стал Новороссийск, из которого 25 марта 1920 года они начали свой путь в Европу. Сначала был греческий остров Лемонос, затем Югославия и Чехословакия. В 1925 году семья обосновалась во Франции, но семилетний сын Георгий остался в Праге под протекцией старшей сестры Натальи. Там он был принят в русскую гимназию в Страшницах.

Георгий Быкадоров в пражском лицее, 1926 год

Сын донских казаков не сильно утруждал себя в постижении наук, но серьезно преуспел в спортивных увлечениях. Он познакомился с многими видами спорта, но особенно отличился в футболе, волейболе, хоккее на траве и плавании, что позволило ему разносторонне развить свои физические возможности. Пока Георгий получал школьное образование в Чехословакии, отец обустраивал дом под Парижем, серьезно ударился в литературу и начал писать книги о военной истории.

В 1937 году Быкадоров после получения аттестата воссоединился со своей семьей в Нормандии. На родине Наполеона Георгий Быкадоров невольно превратился в Жоржа Бикадороффа. Жорж нашел работу на металлургическом заводе в городке Мондевиль. Сначала он работал вторым машинистом, а затем сварщиком, и, судя по всему, делал это довольно успешно. По крайней мере, архивные документы завода причисляли Быкадорова к ударникам труда.

Молодой Георгий Быкадоров | Источник: Le Musee des Gardiens de But

Жизнь потомка донских казаков на чужбине начала налаживаться, когда в нее вмешалась Вторая мировая война, неизбежность которой активно предсказывал его отец. 3 сентября 1939 года Гитлер объявил войну Франции, и Быкадоров был призван на военную службу. Летом 1940 года Париж пал, и Быкадоров был переведен на территорию «Свободной зоны» в южной части Франции, которая избежала оккупации. Там он попытался вернуться к гражданской жизни, получил удостоверение инструктора по физической культуре и женился на своей соотечественнице Лидии Петровой.

Вздохнуть спокойно молодой семье не позволил режим Виши на территории «Свободной зоны». Формально он придерживался нейтралитета, но с течением войны все активнее вел политику в интересах гитлеровской коалиции. Быкадоров и его жена угодили в первую волну списков обязательной трудовой службы, которая принудительно отправляла французов на работы в нацистскую Германию. Пару лет им пришлось скрываться от фашистов на северо-западе Франции в городках Вир и Шере.

Летом 1944 года американские, британские и канадские войска высадились в Нормандии и вместе с отрядами французского Сопротивления за 80 дней освободили Францию от немецких войск. В стране начала постепенно налаживаться мирная жизнь, Быкадоров вместе с женой вернулся обратно в Кан, где спустя некоторое время нашел новую работу. Чтобы как-то отвлечься от послевоенной рутины, Быкадоров по воскресеньям тренировался c любительской командой «Норманде». Опасаясь преследования нацистов, Быкадоров выступал за команду под вымышленным именем — Жорж Пикар.

Жорж Пикар в воротах «Нормандии»

Быкадоров занял в команде позицию вратаря, впечатлив всех своей уверенно игрой. Молва о подвигах вратаря начала распространятся по северу Франции. В 1945 году 27-летний Быкадоров получил предложение от главного тренера «Анже» Джорджес Мериса. До войны Мерис был видным игроком во Франции и даже провел один матч за национальную сборную. В 35 лет он пришел в «Анже» и в качестве играющего тренера с ходу выиграл любительский чемпионат страны. Команда с запада Франции готовилась ворваться в профессиональный французский футбол, но новоиспеченной команде Лиги 2 нужен был надежный страж ворот. После недолгих раздумий Жорж принял вызов и вместе с женой с дочкой Татьяной перебрался в Анже.

Первые два сезона в профессиональном футболе «Анже» провел на высоком уровне. Оба раза клуб финишировал на третьем месте, а в сезоне 1946/47 от выхода в элитный дивизион «Анже» отделило всего два очка. Быкадоров сходу стал любимцем местной публики, и благодаря своей уверенной игре несколько раз попадал на страницы главных спортивных изданий — France Football и L'Equipe.

«Анже» в сезоне 1945/46 | Источник: Le Musee des Gardiens de But

— Храбрый казак, сын военного из Ростова-на-Дону, приехал во Францию больше 10 лет назад и уже четыре сезона фантастически защищает ворота «Анже», — гласит одна из заметок France Football.

За четыре года в составе «Анже» Быкадоров провел 129 матчей и в 31 год начал задумываться об окончании карьеры. Клуб уже не боролся за повышение в классе как раньше и плотно оседал в середине таблицы. Наверное, он бы и повесил перчатки на гвоздь, если бы ему не поступило предложение от клуба высшей лиги «Монпелье».

В тот сезон, когда Быкадоров начинал свой путь в «Анже», «Монпелье» выиграл южную группу Лиги 2 и поднялся в высший эшелон чемпионата Франции. В своем третьем сезоне в Лиге 1 «паладины» заняли 12-е место — во многом благодаря молодому вратарю Доминику Колонне. Тот ушел на повышение в «Стад Франсе», чтобы позже сыграть в финале Кубка европейских чемпионов и взять бронзу на ЧМ-1958. Именно Быкадорову суждено было занять место Колонны в «Монпелье».

Интересный факт: сразу после ухода Быкадорова из клуба, в «Анже» начал карьеру 17-летний сын польских иммигрантов Раймон Копашевский. За следующие десять лет он дважды выиграет чемпионат Франции, трижды поднимет Кубок европейских чемпионов с мадридским «Реалом», пофеерит со сборной Франции на ЧМ-1958 и первым из французов выиграет «Золотой мяч». В футбольной хронике Копашевский будет известен как Раймонд Копа.

Сезон 1949/50 обернулся для «Монпелье» полным провалом. Клуб занял в чемпионате Франции предпоследнее, 17-е место, и вылетел в Лигу 2. При этом в родных стенах южане играли достаточно уверенно, но были абсолютно никудышными на выезде, набрав всего лишь три очка в гостевых встречах. Быкадоров защищал ворота «Монпелье» в 23 из 34 матчей чемпионата и после окончания сезона все-таки повесил перчатки на гвоздь.

Быкадоров защищает ворота “Монпелье”, газетная вырезка | Источник: Le Musee des Gardiens de But

Примечательно, что сезон 1949/50 в чемпионате Франции стал рекордным по числу футболистов из СССР. Помимо Быкадорова играли еще шесть футболистов: латыши Хайрис Галлис («Ланс»), Карлис Аренс («Расинг Париж»), Янис Бебрис и Александрс Ванагс (оба — «Страсбург»), а также украинцы Остап Стецкив и Александр Скоцень (оба — «Ницца»). В этот список можно добавить и Дмитрия Тучкова — француза с очень явными русскими корнями. Он проводил свой последний сезон за «Стад Франсе», которому отдал целых 17 лет.

После окончания игровой карьеры жизнь Быкадорова не стала менее интересной. Он вернулся в Анже, где его по-прежнему боготворили местные жители. Там он открыл тренажерный зал Rue Faidherbe (существует по сей день), десять лет проработал в местной футбольной академии, какое-то время помогал тренерскому штабу «Анже» в качестве тренера по физподготовке. При этом Быкадоров никогда не забывал о своих корнях и построил в Анже общественные русские бани.

Тренажерный зал Быкадорова. Ныне носит название Myosine

Тренажерный зал Быкадорова. Ныне носит название Myosine

В 1959 году в Анже открылся бассейный комплекс под открытым небом La Baumette, который стал центром притяжения для всех жителей города. До самой пенсии Быкадоров работал там спасателем. В 1974 году он получил от городской мэрии серебряную медаль «За развитие спорта».

Быкадорова награждают серебряной медалью «За развитие спорта»

Быкадоров умер 6 января 1990 года в возрасте 72 лет в ставшем родным для него городе Анже. Частичка Быкадорова осталась в Анже навсегда: его именем была названа одна из улиц города — Rue Georges Bykadoroff. Ну, а во французской футбольной летописи Быкадоров остался как первый русский легионер. Следующего Франции пришлось ждать почти 40 лет.