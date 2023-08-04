Владелец «Челси» готов продать долю в клубе спустя год после поглощения
Владелец лондонского «Челси» Тодд Боэли планирует продать долю в футбольном клубе через год после его поглощения, сообщает Bloomberg.
Владелец лондонского «Челси» Тодд Боэли планирует продать долю в футбольном клубе через год после его поглощения, сообщает Bloomberg.
В прошлом сезоне консорциум Боэли Clearlake Capital потратил на трансферном рынке £ 600 млн ради создания победоносного коллектива, который в итоге занял 12-е место в Английской премьер-лиге, что стало самой низкой позицией за последние 29 лет, и оказался без еврокубков.
По данным источников, Боэли намерен привлечь около $ 500 млн новых инвестиций в обмен на соответствующую долю в клубе.
С 2003 года «Челси» владел российский бизнесмен Роман Абрамович. Он выставил клуб на продажу в связи с санкциями из-за событий на Украине. В конце мая 2022 года владельцем «Челси» стал консорциум американца Боэли. Он купил клуб за £ 2,5 млрд.
«Синие» начнут сезон 13 августа без спонсоров на футболках и рукавах, так как не смогли договориться о сделках, а доходы от матчей ограничены стадионом на 40 000 мест, который вмещает меньше, чем многие соперники «Челси».