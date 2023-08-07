Моуринью заявил, что отклонил предложения двух саудовских клубов

«Летом я получил два предложения из Саудовской Аравии — от “Аль-Хиляля” и “Аль-Ахли”. Я подумал и перед тем, как отправиться на матч, сообщил владельцу клуба, что не собираюсь их принимать. Дома я сказал то же самое.

С одной стороны, я чувствовал себя заложником слова, которое дал игрокам и фанатам, — что не уйду. Но если вы спросите меня, не принял ли я эти предложения только по этой причине, я отвечу: нет, не только по этой причине", — приводит слова Моуринью журналист Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на Corriere dello Sport.

В сезоне-2022/23 «Рома» дошла до финала Лиги Европы, где уступила «Севилье». После игры Моуринью заявил, что не может сказать, останется ли в итальянском клубе. Португалец возглавил «Рому» летом 2021 года. Моуринью привел команду к первому в истории триумфу в еврокубках. В сезоне-2021/22 римляне стали победителями Лиги конференций.