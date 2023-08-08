Андрес Иньеста перешел в клуб «Эмирейтс» из ОАЭ
39-летний чемпион мира и двукратный чемпион Европы Андрес Иньеста покинул японский клуб «Виссел Кобе» и подписал контракт с клубом из ОАЭ.
Барселона
39-летний чемпион мира и двукратный чемпион Европы Андрес Иньеста покинул японский клуб «Виссел Кобе» и подписал контракт с клубом из ОАЭ.
Легендарный испанский полузащитник Андрес Иньеста заключил соглашение с командой «Эмирейтс», представляющей ОАЭ. Об этом сообщает клуб сообщил в своих соцсетях. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года.
Последние пять лет Иньеста выступал за «Виссел Кобе», куда на правах свободного агента перешел из «Барселоны». Испанец провел за японский клуб 134 матча, в которых забил 26 голов и отдал 26 результативных передач. В июле этого года у Иньесты закончился контракт и он покинул клуб в качестве свободного агента.
Вместе с «Барселоной» Иньеста выиграл 32 трофея, включая четыре победы в Лиге чемпионов.
В составе сборной Испании, за которую Иньеста провел 131 матч, спортсмен выиграл два чемпионата Европы и чемпионат мира.
«Эмирейтс» представляет город и эмират Рас-эль-Хайма. В прошлом сезоне клуб занял второе место во втором по силе дивизионе ОАЭ и получил повышение в классе.