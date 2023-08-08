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17:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Андрес Иньеста перешел в клуб «Эмирейтс» из ОАЭ

39-летний чемпион мира и двукратный чемпион Европы Андрес Иньеста покинул японский клуб «Виссел Кобе» и подписал контракт с клубом из ОАЭ.

Барселона
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Легендарный испанский полузащитник Андрес Иньеста заключил соглашение с командой «Эмирейтс», представляющей ОАЭ. Об этом сообщает клуб сообщил в своих соцсетях. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года.

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Последние пять лет Иньеста выступал за «Виссел Кобе», куда на правах свободного агента перешел из «Барселоны». Испанец провел за японский клуб 134 матча, в которых забил 26 голов и отдал 26 результативных передач. В июле этого года у Иньесты закончился контракт и он покинул клуб в качестве свободного агента.

Вместе с «Барселоной» Иньеста выиграл 32 трофея, включая четыре победы в Лиге чемпионов.

В составе сборной Испании, за которую Иньеста провел 131 матч, спортсмен выиграл два чемпионата Европы и чемпионат мира.

«Эмирейтс» представляет город и эмират Рас-эль-Хайма. В прошлом сезоне клуб занял второе место во втором по силе дивизионе ОАЭ и получил повышение в классе.

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