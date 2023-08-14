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11:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Смолов считает, что Кокорин может конкурировать в «Фиорентине»

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов поделился мнением о будущем форварда «Фиорентины» Александра Кокорина. Об этом сообщает «Чемпионат».

ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Мы с Кокориным на связи, но так — больше с какими-то оказиями поздравляем друг друга. Что касается “Фиорентины”, насколько я знаю, там не такие простые у него отношения были. Я желаю ему там остаться. У Саши есть футбольные качества, и он может там конкурировать, точно да. Пожелаю ему успеха, чтобы не было повреждений и травм, чтобы он смог доказать свою состоятельность», — сказал Смолов.

В рамках предсезонки Кокорин забил за «Фиорентину» три мяча в пяти матчах. Прошлый сезон 32-летний россиянин провел на правах аренды за «Арис» в чемпионате Кипра, за который провел 30 матчей и забил 16 мячей.

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