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16:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Деку назначен спортивным директором «Барселоны»

«Барселона» на своем официальном сайте объявила о назначении бывшего игрока команды Деку на пост спортивного директора клуба.

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Источник: официальный сайт «Барселоны»

Контракт с 45-летним экс-игроком сборной Португалии рассчитан на три сезона. До закрытия летнего трансферного Деку будет работать вместе с предыдущим спортивным директором «Барселоны» Матеу Алемани.

В пресс-релизе клуба сообщается, что Деку будет отвечать за формирование спортивной философии сине-гранатовых и заниматься поиском новых игроков вместе со службой скаутов и главным тренером первой команды Хави.

Деку выступал за «Барселону» с 2004 по 2008 год. На его счету 161 матч за каталонцев, в которых он забил 20 мячей и сделал 45 результативных передач. В составе «Барселоны» он становился двухкратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.

В 2013 году Деку завершил игровую карьеру и начал заниматься агентской деятельностью в Бразилии. Одним из его клиентов является бразильский вингер «Барселоны» Рафинья.

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