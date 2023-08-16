Деку назначен спортивным директором «Барселоны»

Источник: официальный сайт «Барселоны»

Контракт с 45-летним экс-игроком сборной Португалии рассчитан на три сезона. До закрытия летнего трансферного Деку будет работать вместе с предыдущим спортивным директором «Барселоны» Матеу Алемани.

В пресс-релизе клуба сообщается, что Деку будет отвечать за формирование спортивной философии сине-гранатовых и заниматься поиском новых игроков вместе со службой скаутов и главным тренером первой команды Хави.

Деку выступал за «Барселону» с 2004 по 2008 год. На его счету 161 матч за каталонцев, в которых он забил 20 мячей и сделал 45 результативных передач. В составе «Барселоны» он становился двухкратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.