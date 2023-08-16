Деку назначен спортивным директором «Барселоны»
«Барселона» на своем официальном сайте объявила о назначении бывшего игрока команды Деку на пост спортивного директора клуба.
«Барселона» на своем официальном сайте объявила о назначении бывшего игрока команды Деку на пост спортивного директора клуба.
Контракт с 45-летним экс-игроком сборной Португалии рассчитан на три сезона. До закрытия летнего трансферного Деку будет работать вместе с предыдущим спортивным директором «Барселоны» Матеу Алемани.
В пресс-релизе клуба сообщается, что Деку будет отвечать за формирование спортивной философии сине-гранатовых и заниматься поиском новых игроков вместе со службой скаутов и главным тренером первой команды Хави.
Деку выступал за «Барселону» с 2004 по 2008 год. На его счету 161 матч за каталонцев, в которых он забил 20 мячей и сделал 45 результативных передач. В составе «Барселоны» он становился двухкратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.
В 2013 году Деку завершил игровую карьеру и начал заниматься агентской деятельностью в Бразилии. Одним из его клиентов является бразильский вингер «Барселоны» Рафинья.