«Аль-Иттихад» хочет подписать Салаха и Маркиньоса

По информации источника, клуб из Джидды рассматривает на эти позиции вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и защитника «Пари Сен-Жермен» Маркиньоса. Обе кандидатуры предварительно были одобрены главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту.

«Аль-Иттихад» начал переговоры с Салахом на прошлой неделе. Ранее этот же источник сообщал, что саудовский клуб готов заплатить за трансфер 70 млн евро и предлагает египтянину 180 млн евро за два сезона.

На прошлой неделе у Салаха произошел конфликт с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Специалист заменил 31-летнего футболиста на 77-й минуте матча первого тура чемпионата Англии против «Челси» (1:1), чем вызвал недовольство у лидера команды. Покидая поле, Салах эмоционально с руки повязку.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Египтянин провел за английский клуб 306 матчей, в которых забил 186 мячей и отдал 80 результативных передач. С «Ливерпулем» Салах выиграл все главные клубные турниры: Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Английскую Премьер-лигу, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок английской лиги.