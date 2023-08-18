Хвича Кварацхелия пропустит стартовый матч чемпионата Италии

Грузинский футболист испытывает небольшие проблемы со здоровьем, в связи с чем в пятницу провел часть тренировки по индивидуальному режиму.

Ранее сообщалось, что у Хвичи выявлена травма колена.

«Квара не приедет во Фрозиноне из осторожности, мы не хотим ничем рисковать», — сказал на пресс-конференции главный тренер команды Руди Гарсия.