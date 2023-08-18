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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
16:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Хвича Кварацхелия пропустит стартовый матч чемпионата Италии

«Наполи» проведет матч 1-го тура итальянской Серии А против «Фрозиноне» без своей грузинской звезды.

Наполи
ФрозинонеЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Грузинский футболист испытывает небольшие проблемы со здоровьем, в связи с чем в пятницу провел часть тренировки по индивидуальному режиму.

Ранее сообщалось, что у Хвичи выявлена травма колена.

«Квара не приедет во Фрозиноне из осторожности, мы не хотим ничем рисковать», — сказал на пресс-конференции главный тренер команды Руди Гарсия.

В прошлом сезоне Кварахцелия сыграл 43 матча за «Наполи», забил в них 14 мячей и сделал 17 результативных передач. Он был признан лучшим игроком чемпионата Италии и помог своему клубу выиграть Серию А впервые c 1990 года.

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 Хвича Кварацхелия пропустит стартовый матч чемпионата Италии
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