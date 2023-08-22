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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
19:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Ла Лига Руса. Как российские футболисты играли в Испании

Более трех десятков футболистов из России имеют опыт выступлений в сильнейшей лиге Испании. Совсем недавно контракт с испанским клубом «Реал Сосьедад» еще один игрок сборной России — Арсен Захарян. В данном материале речь пойдет о самых запоминающихся и наиболее успешных российских карьерах в Испании.

Чемпионат Испании: таблица и календарь
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Ринат Дасаев

Источник: РИА "Новости"

Легендарный вратарь «Спартака» прибыл в «Севилью» в 1988 году в статусе вице-чемпиона Европы и одного из лучших голкиперов мира. Дасаев выходил регулярно на поле и помог своему клубу завершить сезон в зоне еврокубков, однако, увы, сверхуспешным андалусийский этап карьеры отечественного вратаря не стал. Были проблемы и с адаптацией, и с травмами. Дасаев завершил картеру в совсем не старом для голкипера возрасте — 34 года. После завершения карьеры какое-то время работал с вратарями «Севильи» в тренерском штабе знаменитого испанского тренера Луиса Арагонеса.

Игорь Корнеев

Корнеев играл в составе ЦСКА — последнего чемпиона СССР по футболу. В сезоне 1991/92 получил приглашение стать игроком «Эспаньола». Клуб из Барселоны в то время имел в составе сразу четырех россиян. Помимо Корнеева за «попугаев» играли Дмитрий Галямин, Андрей Мох и Дмитрий Кузнецов. «Эспаньол» решал скромные задачи — не вылететь в Сегунду по итогам сезона. Корнеев стал лидером полузащиты «Эспаньола», но по итогам его второго сезона клуб все-таки вылетел из Ла Лиги. Новый тренер Хосе Антонио Камачо решил обновить состав, и в 1994 году Корнеев остался без клуба. Однако оказалось, что «Барселона» следила за карьерой полузащитника и с удовольствием подписала Корнеева на бесплатной основе. В те времена согласно регламенту Ла Лиги одновременно на поле могли выходить только три легионера. Корнееву приходилось бороться за место в составе с такими звездами как Георге Хаджи, Христо Стоичков, Рональд Куман, Ромарио. Это обстоятельство помешало сыграть много матчей за великий клуб, но несколько памятных матчей Корнеев провел. До сих пор Корнеев — единственный россиянин, игравший за испанский клуб первой величины.

Валерий Карпин

Источник: AFP 2023

У Карпина самая долгая карьера в Испании среди россиян и одна из самых успешных. Полузащитник провел 11 сезонов в Ла Лиге, в каждом из которых провел минимум 30 матчей. В 1994 году россиянин стал игроком «Реал Сосьедада» и вместе с клубом боролся за еврокубковые места, затем в 1996 году привлек внимание вице-чемпиона Испании — «Валенсии» и затем присоединился к «Сельте», где вместе с Александром Мостовым играл в одном из самых ярких клубов Испании рубежа тысячелетий. В 2002 году Карпин вернулся в Сан-Себастьян и провел, пожалуй, лучший сезон в Испании. «Реал Сосьедаду» удалось занять крайне высокое для себя второе место и выйти в Лигу чемпионов. Партнером в центре поля Карпина был совсем молодой тогда Хаби Алонсо. В Сан-Себастьяне Карпин и завершил карьеру в 36 лет.

Виктор Онопко

Источник: РИА "Новости"

Онопко был сильнейшим опорным полузащитником и центральным защитником Чемпионата России и едва не уехал в «Атлетико», который в том сезоне стал чемпионом Ла Лиги. Переход сорвался и в сезоне 1995/96 Онопко стал самым дорогим приобретением довольно скромного «Овьедо» (2.5 млн долларов). На протяжении семи сезонов Онопко был не просто основным игроком, а лидером обороны клуба и капитаном в ряде матчей. Увы, «Овьедо» боролся только за право остаться в Примере. После вылета клуба в Сегунду Онопко провел один сезона в клубе из Мадрида — столь же скромном «Райо Вальекано».

Владимир Бесчастных

В 1996 году молодой форвард «Спартака» стал игроком «Расинга» из Сантандера. За 5 сезонов Бесчастных забил 28 голов в Ла Лиге, стал самым забивным российским нападающим в Испании. Последние сезоны игрок проводил в основном на скамейке запасных, после чего вернулся в «Спартак».

Александр Мостовой

Источник: AFP 2023

В том же 1996 году после солидных сезонов во Франции за «Кан» и «Страсбур» Александр Мостовой перешел «Сельту» — весьма скромный клуб, который вел постоянную борьбу за выживание. Но вскоре все изменилось — с приходом тренера Ируреты и сильных партнеров, таких как Валерий Карпин, Клод Макелеле, Пабло Кавальеро и Хаим Ревиво, начался подъем «Сельты». Клуб регулярно играл на равных с испанскими грандами, выступал в еврокубках, включая Лигу чемпионов, показывал яркий футбол. Мостовой был лидером и капитаном этого клуба и в итоге заслужил среди болельщиков прозвища «Царь». Мостовой был главным плеймейкером клуба из Виго, исполнителем стандартов и завершателем атак. Мостовой входит в топ-10 «Сельты» и по количеству сыгранных матчей, и по количеству забитых голов.

Дмитрий Хохлов

В начале 2000 года российский полузащитник ПСВ перешел в уже не раз упоминавшийся в данном материале «Реал Сосьедад», причем за рекордные для клуба 4.8 млн долларов. Хохлов запомнился в Сан-Себастьяне своей универсальностью, играя на разных позициях от обороны до атаки, и стал частью команды, которая в 2003 завоевала серебряные медали Чемпионата Испании. Впрочем, в последнем своем сезоне Хохлов все чаще появлялся на скамейке запасных «Реал Сосьедада», поэтому полузащитник принял решение вернуться в Россию, где в 2004 году стал чемпионом страны в составе «Локомотива».

Александр Кержаков

Источник: AFP 2023

Один из двух рекордсменов сборной России по количеству голов провел в Испании всего два сезона за «Севилью» и наверняка был способен на большее. После отставки тренера Хуанде Рамоса регулярно ставившего Кержа в состав, форвард стал редко выходить на поле и вскоре вернулся в Россию, став игроком «Динамо». На счету Кержакова 8 голов в Ла Лиге, а также выигранный Кубок УЕФА. В победном для «Севильи» финале 2007 года Александр провел 60 минут в матче против «Эспаньола».

Денис Черышев

Источник: AFP 2023

Говоря о Денисе, хочется вспомнить и о его отце. Дмитрий Черышев провел два сезона в Ла Лиге с 1996-го по 1998 год, играя за «Спортинг». В Хихоне в то время выступали еще трое россиян — Алексей Косолапов, Игорь Ледяхов, Юрий Никифоров. После вылета «Спортинга» из Ла Лиги Дмитрий не покинул клуб, проведя несколько сезонов в Сегунде. Денис Черышев таким образом рос в Испании и в 2002 году поступил в школу мадридского «Реала». За взрослую команду «сливочных» Денису, увы, сыграть не удалось. Зато Черышев-младший провел ряд сезонов в основном составе «Вильярреала» и «Валенсии», а по итогам сезона 2014/15 в составе «Желтой подводной лодки» вошел в топ Ла Лиги по количеству результативных передач.

Федор Смолов

Источник: Reuters

Последний до Захаряна переход из российского чемпионата в Ла Лигу состоялся в сезоне 2019/20, когда Смолов на правах аренды перешел из «Локомотива» в «Сельту». Федор провел 14 матчей в чемпионате Испании, забив всего два гола. Не впечатляющая статистика для нападающего. Однако оба гола были забиты в ворота главных клубов Испании — мадридского «Реала» и «Барселоны». Смолов пришел совсем не в тот клуб, который был памятен болельщиков по временам Карпина и Мостового. «Сельте» в том сезоне с трудом удалось остаться в Примере, заняв последнее спасительное место — 17-е. По завершении сезона Смолов вернулся в «Локомотив».

Роман Заставин

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