«Аль-Ахли» увел у европейских топ-клубов молодого хавбека «Сельты»
Полузащитник «Сельты» Габриэль Вейга переходит в саудовский клуб «Аль-Ахли». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
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Полузащитник «Сельты» Габриэль Вейга переходит в саудовский клуб «Аль-Ахли». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, «Сельта» приняла предложение саудовского клуба по переходу своего 21-летнего воспитанника. В его контракте были прописаны отступные в размере 40 млн евро. Также саудовский клуб получил согласие на переход от самого Вейги.
По ходу нынешнего трансферного окна Вейгой интересовался целый ряд топ-клубов, среди которых были «Пари Сен-Жермен», «Барселона», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Наполи».
Вейга дебютировал за первую команду «Сельты» в 2019 году. На его счету 56 матчей, в которых он забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи.