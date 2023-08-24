«Аль-Ахли» увел у европейских топ-клубов молодого хавбека «Сельты»

По информации источника, «Сельта» приняла предложение саудовского клуба по переходу своего 21-летнего воспитанника. В его контракте были прописаны отступные в размере 40 млн евро. Также саудовский клуб получил согласие на переход от самого Вейги.

По ходу нынешнего трансферного окна Вейгой интересовался целый ряд топ-клубов, среди которых были «Пари Сен-Жермен», «Барселона», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Наполи».