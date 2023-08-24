Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Струга
Брейдаблик
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
19:30
Норшелланн
Партизан
Футбол. Еврокубки
20:00
Славия Пр
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеккен
Абердин
Футбол. Еврокубки
20:00
Фарул
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:00
Левски
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:00
Сепси
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
20:00
Фенербахче
Твенте
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо К
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
20:00
Рапид В
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
Целе
Футбол. Еврокубки
21:00
Лудогорец
Аякс
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпия Л
Карабах
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Спарта П
Футбол. Еврокубки
21:00
Гент
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
21:00
Мидтьюлланн
Легия
Футбол. Еврокубки
21:00
Лилль
Риека
Футбол. Еврокубки
21:00
Генк
Адана Демирспор
Футбол. Еврокубки
21:30
Юнион
Лугано
Футбол. Еврокубки
21:30
Слован Бр
Арис Л
Футбол. Еврокубки
21:30
Осасуна
Брюгге
Футбол. Еврокубки
21:45
Клаксвик
Шериф
Футбол. Еврокубки
21:45
Балкани
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
21:45
АЗ
Бранн
Футбол. Еврокубки
21:45
Хартс
ПАОК
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Чукарички
Футбол. Еврокубки
22:00
ЛАСК
Зриньски
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
21.08
Гранада
Райо Вальекано
02
21.08
Алавес
Севилья
43
20.08
Бетис
Атлетико
00
20.08
Барселона
Кадис
20
20.08
Жирона
Хетафе
30
19.08
Осасуна
Атлетик
02
19.08
Альмерия
Реал
13
19.08
Реал Сосьедад
Сельта
11
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
16:10 (мск), источник: Sportmail.ru

«Аль-Ахли» увел у европейских топ-клубов молодого хавбека «Сельты»

Полузащитник «Сельты» Габриэль Вейга переходит в саудовский клуб «Аль-Ахли». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

СельтаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

По информации источника, «Сельта» приняла предложение саудовского клуба по переходу своего 21-летнего воспитанника. В его контракте были прописаны отступные в размере 40 млн евро. Также саудовский клуб получил согласие на переход от самого Вейги.

По ходу нынешнего трансферного окна Вейгой интересовался целый ряд топ-клубов, среди которых были «Пари Сен-Жермен», «Барселона», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Наполи».

Вейга дебютировал за первую команду «Сельты» в 2019 году. На его счету 56 матчей, в которых он забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 СМИ: защитником московского «Динамо» интересуется клуб Серии А
Магнус Карлсен впервые в карьере стал победителем Кубка мира
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь