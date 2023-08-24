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16:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Анчелотти заявил, что «Реал» закончил работу на трансферном рынке

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что клуб не будет приобретать игроков в остаток летнего трансферного окна. По словам специалиста, его команда полностью укомплектована.

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Источник: Reuters

«Нет, это невозможно. Сто процентов нет. Мы закончили работу на рынке, новых игроков в “Реале” не будет. Состав укомплектован», — приводит слова Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо в одной из своих соцсетей.

Этим летом «Реал» подписал полузащитников Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии» и Арду Гюлера из «Фенербахче», защитника Франа Гарсию из «Райо Вальекано» и взял в аренду вратаря «Челси» Кепу Аррисабалагу.

Ушли из команды Марко Асенсио и Карим Бензема. Ранее сообщалось, что «Реал» сохраняет интерес к форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе, который отказался продлевать истекающий следующим летом контракт с парижанами.

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