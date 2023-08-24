Анчелотти заявил, что «Реал» закончил работу на трансферном рынке

«Нет, это невозможно. Сто процентов нет. Мы закончили работу на рынке, новых игроков в “Реале” не будет. Состав укомплектован», — приводит слова Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо в одной из своих соцсетей.

Этим летом «Реал» подписал полузащитников Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии» и Арду Гюлера из «Фенербахче», защитника Франа Гарсию из «Райо Вальекано» и взял в аренду вратаря «Челси» Кепу Аррисабалагу.