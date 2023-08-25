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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
13:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Люк Шоу выбыл на длительный период из-за мышечной травмы

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу получил травму и выбыл на длительный срок. Об этом сообщает портал The Athletic.

Манчестер Юнайтед
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Источник: AP 2023

Сообщается, что 28-летний защитник получил мышечную травму. Клуб ведет оценку здоровья Шоу, но у клуба есть серьезные опасения, что он будет вынужден пропустить несколько недель и не сможет помочь сборной Англии в сентябрьских матчах.

Сборная Англии 9 сентября сыграет против Украины в квалификации чемпионата Европы. 12 сентября у англичан запланирована товарищеская игра со сборной Шотландии.

В этом сезоне Шоу провел два полных матча за «Манчестер Юнайтед», в которых не отличился результативными действиями.

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