Люк Шоу выбыл на длительный период из-за мышечной травмы
Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу получил травму и выбыл на длительный срок. Об этом сообщает портал The Athletic.
Манчестер Юнайтед
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу получил травму и выбыл на длительный срок. Об этом сообщает портал The Athletic.
Сообщается, что 28-летний защитник получил мышечную травму. Клуб ведет оценку здоровья Шоу, но у клуба есть серьезные опасения, что он будет вынужден пропустить несколько недель и не сможет помочь сборной Англии в сентябрьских матчах.
Сборная Англии 9 сентября сыграет против Украины в квалификации чемпионата Европы. 12 сентября у англичан запланирована товарищеская игра со сборной Шотландии.
В этом сезоне Шоу провел два полных матча за «Манчестер Юнайтед», в которых не отличился результативными действиями.