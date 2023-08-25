Люк Шоу выбыл на длительный период из-за мышечной травмы

Сообщается, что 28-летний защитник получил мышечную травму. Клуб ведет оценку здоровья Шоу, но у клуба есть серьезные опасения, что он будет вынужден пропустить несколько недель и не сможет помочь сборной Англии в сентябрьских матчах.