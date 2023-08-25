Тер Штеген продлил контракт с «Барселоной» на пять лет
«Барселона» продлила контракт с немецким вратарем Марком-Андре тер Штегеном. Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.
«Барселона» продлила контракт с немецким вратарем Марком-Андре тер Штегеном. Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.
Новый контракт с 31-летний голкипером рассчитан до конца июня 2028 года. Сумма отступных составляет 500 млн евро.
Ранее сообщалось, что тер Штеген согласился на некоторые уступки ради нового контракта с «Барселоной». В частности, вратарь откажется от значительной части зарплаты в первые два года контракта, чтобы клуб смог вписаться в финансовый регламент Ла Лиги. Эти деньги ему выплатят в последние три года соглашения.
Тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. В составе «сине-гранатовых» вратарь пять раз выигрывал Ла Лигу, пять раз побеждал в Кубке и трижды в Суперкубке Испании, а также по разу становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
За девять лет в «Барселоне» тер Штеген провел 379 матчей, в которых пропустил 368 матчей и 159 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. По числу сыгранных матчей в истории клуба немец занимает четвертое место, уступая лишь Антони Рамальетсу (387), Андони Субисаррете (410) и Виктору Вальдесу (535).