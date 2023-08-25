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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
16:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Тер Штеген продлил контракт с «Барселоной» на пять лет

«Барселона» продлила контракт с немецким вратарем Марком-Андре тер Штегеном. Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Новый контракт с 31-летний голкипером рассчитан до конца июня 2028 года. Сумма отступных составляет 500 млн евро.

Ранее сообщалось, что тер Штеген согласился на некоторые уступки ради нового контракта с «Барселоной». В частности, вратарь откажется от значительной части зарплаты в первые два года контракта, чтобы клуб смог вписаться в финансовый регламент Ла Лиги. Эти деньги ему выплатят в последние три года соглашения.

Тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. В составе «сине-гранатовых» вратарь пять раз выигрывал Ла Лигу, пять раз побеждал в Кубке и трижды в Суперкубке Испании, а также по разу становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

За девять лет в «Барселоне» тер Штеген провел 379 матчей, в которых пропустил 368 матчей и 159 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. По числу сыгранных матчей в истории клуба немец занимает четвертое место, уступая лишь Антони Рамальетсу (387), Андони Субисаррете (410) и Виктору Вальдесу (535).

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