Королевская испанская футбольная федерация направила жалобу в УЕФА на правительство страны

Как сообщает источник, Кампс обвиняет членов испанского правительства в публичном призыве к отставке Рубиалеса и требует от УЕФА принять соответствующие меры.

Согласно уставу УЕФА, ассоциации должны управлять своими делами без влияния третьих лиц. В противном случае Союз европейских футбольных ассоциаций имеет право приостановить членство организации, а также отстранить клубы от еврокубков и сборной на чемпионате Европы.

УЕФА еще не выступил с заявлением в связи со скандалом. По мнению Onda Cero, это связано с дружбой между Рубиалесом, который также занимает должность вице-президента УЕФА, и главой организации Александером Чеферином.