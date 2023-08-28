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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
16:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Королевская испанская футбольная федерация направила жалобу в УЕФА на правительство страны

Генеральный секретарь Королевской испанской футбольной федерации Андреу Кампс обратился в УЕФА с жалобой на вмешательство правительства Испании в дела ассоциации после скандала с Луисом Рубиалесом. Об этом сообщает Onda Cero.

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Источник: AFP 2023

Как сообщает источник, Кампс обвиняет членов испанского правительства в публичном призыве к отставке Рубиалеса и требует от УЕФА принять соответствующие меры.

Согласно уставу УЕФА, ассоциации должны управлять своими делами без влияния третьих лиц. В противном случае Союз европейских футбольных ассоциаций имеет право приостановить членство организации, а также отстранить клубы от еврокубков и сборной на чемпионате Европы.

УЕФА еще не выступил с заявлением в связи со скандалом. По мнению Onda Cero, это связано с дружбой между Рубиалесом, который также занимает должность вице-президента УЕФА, и главой организации Александером Чеферином.

20 августа, во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Позднее ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении Рубиалеса.

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