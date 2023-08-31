«Челси» с трудом обыграл «Уимблдон» в Кубке лиги
Футбольный клуб «Челси» обыграл «Уимблдон» в матче 1/32 финала Кубка английской лиги.
Футбольный клуб «Челси» обыграл «Уимблдон» в матче 1/32 финала Кубка английской лиги.
«Синие» пропустили первыми на 19-й минуте — пенальти в ворота Роберта Санчеса реализовал Джеймс Тилли. Лондонцы смогли отыграться прямо перед перерывом. На этот раз с 11-метровой отметки отличился Нони Мадуэке. А автором победного мяча стал полузащитник Энцо Фернандес, он отличился впервые за полгода.
Теперь определились все пары 3-го раунда Кубка английской лиги. Стадия 1/16 финала начнется 25 сентября:
«Ипсвич» — «Вулверхэмптон».
«Астон Вилла» — «Эвертон».
«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас».
«Борнмут» — «Сток Сити».
«Линкольн Сити» — «Вест Хэм».
«Брентфорд» — «Арсенал».
«Челси» — «Брайтон».
«Солфорд Сити» — «Бернли».
«Фулхэм» — «Норвич».
«Ливерпуль» — «Лестер».
«Ньюкасл» — «Манчестер Сити».