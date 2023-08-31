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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:42 (мск), источник: Sportmail.ru

«Челси» с трудом обыграл «Уимблдон» в Кубке лиги

Футбольный клуб «Челси» обыграл «Уимблдон» в матче 1/32 финала Кубка английской лиги.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Синие» пропустили первыми на 19-й минуте — пенальти в ворота Роберта Санчеса реализовал Джеймс Тилли. Лондонцы смогли отыграться прямо перед перерывом. На этот раз с 11-метровой отметки отличился Нони Мадуэке. А автором победного мяча стал полузащитник Энцо Фернандес, он отличился впервые за полгода.

Теперь определились все пары 3-го раунда Кубка английской лиги. Стадия 1/16 финала начнется 25 сентября:


  • «Ипсвич» — «Вулверхэмптон».

  • «Астон Вилла» — «Эвертон».

  • «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас».

  • «Борнмут» — «Сток Сити».

  • «Линкольн Сити» — «Вест Хэм».

  • «Брентфорд» — «Арсенал».

  • «Челси» — «Брайтон».

  • «Солфорд Сити» — «Бернли».

  • «Фулхэм» — «Норвич».

  • «Ливерпуль» — «Лестер».

  • «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».

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