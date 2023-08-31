«Челси» с трудом обыграл «Уимблдон» в Кубке лиги

«Синие» пропустили первыми на 19-й минуте — пенальти в ворота Роберта Санчеса реализовал Джеймс Тилли. Лондонцы смогли отыграться прямо перед перерывом. На этот раз с 11-метровой отметки отличился Нони Мадуэке. А автором победного мяча стал полузащитник Энцо Фернандес, он отличился впервые за полгода.