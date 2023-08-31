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11:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Агент Миранчука: Алексей остается в «Аталанте» после разговора с Гасперини

Футбольный агент Вадим Шпинев ответил на вопрос, в какой команде проведет ближайший сезон российский полузащитник Алексей Миранчук.

АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

Вадим Шпинев, представляющий интересы российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, сообщил, что футболист останется в своей команде и не перейдет в новый клуб в текущее трансферное окно после разговора с главным тренером итальянского клуба Джан Пьеро Гасперини.

«30 августа Алексей провел первую полноценную тренировку с командой. У него состоялся хороший и продуктивный разговор с мистером Гасперини, во время которого тренер сказал следующее: “Леша, спокойно готовься. В сборную не поедешь. Мы за тобой следили, мы тебя знаем, все будет хорошо. У тебя будут шансы, так что работай”, — сказал Шпинев корреспонденту “Чемпионата”.

Журналист Джанлука ди Марцио сообщил в соцсетях, что будущее Миранчука в составе «Аталанты» зависит от того, покинет ли клуб Дуван Сапата. Колумбийцем активно интересуется «Торино».

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» летом 2020 года. Прошлый сезон Миранчук провел на правах аренды в «Торино». За команду из Турина россиянин сыграл в 31 матче, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

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