Агент Миранчука: Алексей остается в «Аталанте» после разговора с Гасперини

Вадим Шпинев, представляющий интересы российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, сообщил, что футболист останется в своей команде и не перейдет в новый клуб в текущее трансферное окно после разговора с главным тренером итальянского клуба Джан Пьеро Гасперини.

«30 августа Алексей провел первую полноценную тренировку с командой. У него состоялся хороший и продуктивный разговор с мистером Гасперини, во время которого тренер сказал следующее: “Леша, спокойно готовься. В сборную не поедешь. Мы за тобой следили, мы тебя знаем, все будет хорошо. У тебя будут шансы, так что работай”, — сказал Шпинев корреспонденту “Чемпионата”.

Журналист Джанлука ди Марцио сообщил в соцсетях, что будущее Миранчука в составе «Аталанты» зависит от того, покинет ли клуб Дуван Сапата. Колумбийцем активно интересуется «Торино».