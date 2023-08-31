Захарян: Переводчика у меня нет, по-испански знаю матерные слова

«Переводчика на русский у меня нет. В этом нет ничего страшного. Был вот первый день — нормально. Единственная проблема — понимать тренера на тренировках, он только на испанском говорит. Мне помогал капитан Микель Оярсабаль, который мне переводил на английский. Они слишком дружелюбные, открытые, и даже мне, не особо коммуникабельному, было несложно.



Они там начали вопросы задавать, я тоже задавал. Потом пришел один парень, защитник Траоре, и он вообще разбавил атмосферу, начал шутить. Вообще супер. По-испански знаю матерные слова. Ребята-латиносы в Москве матерились — я слышал. “Пута мадре”, например. Тренер вообще через слово говорит это», — сказал Захарян в интервью, опубликованном на YouTube-канале Nobel.