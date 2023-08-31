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14:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Захарян: Переводчика у меня нет, по-испански знаю матерные слова

Полузащитник футбольного клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян признался, что не испытывает особых проблем из-за незнания испанского языка. А еще он назвал игрока, против которого хочет сыграть в Ла Лиге.

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Источник: Официальный сайт "Реал Сосьедада"

«Переводчика на русский у меня нет. В этом нет ничего страшного. Был вот первый день — нормально. Единственная проблема — понимать тренера на тренировках, он только на испанском говорит. Мне помогал капитан Микель Оярсабаль, который мне переводил на английский. Они слишком дружелюбные, открытые, и даже мне, не особо коммуникабельному, было несложно.

Они там начали вопросы задавать, я тоже задавал. Потом пришел один парень, защитник Траоре, и он вообще разбавил атмосферу, начал шутить. Вообще супер. По-испански знаю матерные слова. Ребята-латиносы в Москве матерились — я слышал. “Пута мадре”, например. Тренер вообще через слово говорит это», — сказал Захарян в интервью, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

Захарян рассказал, против какого футболиста хотел бы сыграть в чемпионате Испании.

«Команды, понятно, две. Но мне было бы интересно сыграть против Гризманна. Все-таки есть какая-то предыстория. Он мне писал в социальных сетях. И недавно тоже было — спрашивал по поводу трансфера, планов. Это было месяца два назад», — сказал Захарян.

Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний футболист заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.

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