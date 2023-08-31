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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
14:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Ромелу Лукаку официально стал игроком «Ромы»

«Рома» на своем официальном сайте объявила о переходе бельгийского нападающего Ромелу Лукаку.

РомаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

30-летний форвард «Челси» присоединился к римскому клубу на правах аренды до конца сезона-2023/24. За римский клуб Лукаку будет выступать под 90-м номером. По информации Transfermarkt, «Рома» заплатит «Челси» за аренду бельгица 5,8 млн евро.

«Прием, который оказал мне клуб и болельщики, тронул меня и стал еще одним стимулом отдавать все силы новой команде. Я вдыхал атмосферу “Олимпико” в качестве соперника, чувствовал тепло игроков “Ромы”, и сегодня мне приятно осознавать, что я стал частью этого. В последние дни у меня была возможность встретиться с владельцами, и я был поражен их амбициями. Теперь нам нужно работать, быть скромными и расти матч за матчем. Со своей стороны мне не терпится присоединиться к новым партнерам по команде — на поле и за его пределами», — сказал Лукаку.

В «Роме» Лукаку будет работать с бывшим наставником «Челси» Жозе Моуринью, с которым он пересекался в лондонском клубе в сезоне 2013/14.

«Мы испытываем огромное удовлетворение от того, что Лукаку выбрал “Рому”. С его приходом мы приобретаем больше опыта, профессионализма и стремления к победе. Все наши решения направлены на повышение конкурентоспособности команды. Мы очень гордимся тем, что наши болельщики с таким воодушевлением приветствуют Ромелу», — сказал генеральный директор «Ромы» Тиаго Пинто.

В прошлом сезоне Лукаку на правах аренды играл за «Интер», за который провел 37 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал семь голевых передач.

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