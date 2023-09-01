«ПСЖ» за 50 млн евро купил нападающего молодежной сборной Франции

Контракт с 20-летним нападающим подписан до конца июня 2028 года. Парижский клуб заплатил за молодого француза 50 млн евро с учетом бонусов. В новом клубе Баркола будет выступать под 29-м номером.

«Я очень рад и горжусь тем, что присоединился к такому замечательному клубу. Это клуб с большими амбициями, который играет в крупных соревнованиях, и я собираюсь выложиться на полную», — сказал Баркола.

Баркола является воспитанником «Лиона», за первую команду которого дебютировал в ноябре 2021 года. За три года в составе «Лионе» нападающий провел 47 матчей, в которых забил семь мячей и отдал 12 результативных передач.