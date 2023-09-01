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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
13:55 (мск), источник: Sportmail.ru

«ПСЖ» за 50 млн евро купил нападающего молодежной сборной Франции

«Пари Сен-Жермен» объявил о трансфере нападающего «Лиона» и молодежной сборной Франции Брэдли Баркола.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Контракт с 20-летним нападающим подписан до конца июня 2028 года. Парижский клуб заплатил за молодого француза 50 млн евро с учетом бонусов. В новом клубе Баркола будет выступать под 29-м номером.

«Я очень рад и горжусь тем, что присоединился к такому замечательному клубу. Это клуб с большими амбициями, который играет в крупных соревнованиях, и я собираюсь выложиться на полную», — сказал Баркола.

Баркола является воспитанником «Лиона», за первую команду которого дебютировал в ноябре 2021 года. За три года в составе «Лионе» нападающий провел 47 матчей, в которых забил семь мячей и отдал 12 результативных передач.

В марте этого года Баркола дебютировал за молодежную сборную Франции, за которую провел семь матчей, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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 «ПСЖ» за 50 млн евро купил нападающего молодежной сборной Франции
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