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15:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Серхио Рамос: Вернуться в «Севилью» — это мой долг

Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос прибыл в Севилью для подписания контракта с одноименным клубом, воспитанником которого он является.

СевильяЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

37-летний Серхио Рамос переходит в родной клуб на правах свободного агента.

Защитник будет зарабатывать в «Севилье» один миллион евро в год. Mundo Deportivo сообщает, что у Рамоса ранее было предложение от «Аль-Иттихада», который предлагал ему 20 миллионов евро в год.

«Как долго ждал звонок из “Севильи”? Несколько месяцев или около того, но я рад вернуться. У нас есть время, чтобы провести пресс-конференцию, презентацию и так далее.

Было бы бессмысленно ехать куда-то еще, не вернувшись сперва сюда. Я думаю, что это долг перед моим дедом, перед отцом, перед болельщиками, перед Антонио Пуэртой и многими другими вещами, которые очень много для меня значат. Я думаю, пришло время. Остальное оставим на потом». — написал Рамос в своих соцсетях.

Рамос играл в составе «Севильи» с 2002-го по 2005 год. Он также известен по выступлениям за «Пари Сен-Жермен», «Реал» и сборную Испании. Вместе с национальной командой защитник стал чемпионом мира и дважды выигрывал чемпионат Европы. Ему также принадлежит рекорд — 180 матчей в составе испанской сборной.

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 Серхио Рамос: Вернуться в «Севилью» — это мой долг
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