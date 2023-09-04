Серхио Рамос: Вернуться в «Севилью» — это мой долг

Защитник будет зарабатывать в «Севилье» один миллион евро в год. Mundo Deportivo сообщает , что у Рамоса ранее было предложение от «Аль-Иттихада», который предлагал ему 20 миллионов евро в год.

«Как долго ждал звонок из “Севильи”? Несколько месяцев или около того, но я рад вернуться. У нас есть время, чтобы провести пресс-конференцию, презентацию и так далее.



Было бы бессмысленно ехать куда-то еще, не вернувшись сперва сюда. Я думаю, что это долг перед моим дедом, перед отцом, перед болельщиками, перед Антонио Пуэртой и многими другими вещами, которые очень много для меня значат. Я думаю, пришло время. Остальное оставим на потом». — написал Рамос в своих соцсетях.