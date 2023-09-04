Серхио Рамос: Вернуться в «Севилью» — это мой долг
Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос прибыл в Севилью для подписания контракта с одноименным клубом, воспитанником которого он является.
Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос прибыл в Севилью для подписания контракта с одноименным клубом, воспитанником которого он является.
37-летний Серхио Рамос переходит в родной клуб на правах свободного агента.
Защитник будет зарабатывать в «Севилье» один миллион евро в год. Mundo Deportivo сообщает, что у Рамоса ранее было предложение от «Аль-Иттихада», который предлагал ему 20 миллионов евро в год.
«Как долго ждал звонок из “Севильи”? Несколько месяцев или около того, но я рад вернуться. У нас есть время, чтобы провести пресс-конференцию, презентацию и так далее.
Было бы бессмысленно ехать куда-то еще, не вернувшись сперва сюда. Я думаю, что это долг перед моим дедом, перед отцом, перед болельщиками, перед Антонио Пуэртой и многими другими вещами, которые очень много для меня значат. Я думаю, пришло время. Остальное оставим на потом». — написал Рамос в своих соцсетях.
Рамос играл в составе «Севильи» с 2002-го по 2005 год. Он также известен по выступлениям за «Пари Сен-Жермен», «Реал» и сборную Испании. Вместе с национальной командой защитник стал чемпионом мира и дважды выигрывал чемпионат Европы. Ему также принадлежит рекорд — 180 матчей в составе испанской сборной.