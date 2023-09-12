Руководство «Баварии» ввело для Тухеля новые строгие правила

Они также попросили Томаса Тухеля контролировать свои эмоции, когда дела идут не по плану.

Тухель был в ярости после поражения «Баварии» от «Лейпцига» со счетом 3:0 в Суперкубке и назвал игру своей команды «пугающей». Он также обрушился с критикой на своих игроков за их «необъяснимую» форму и заявил, что у клуба «нет точки отсчета».

Ранее специалист негативно высказался о составе своей команды после матча третьего тура Бундеслиги с менхенгладбахской «Боруссией». Также Тухель негативно рассуждал о трансферной политике мюнхенцев в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание, боссы немецкой команды провели встречу со специалистом. Сообщается, что обе стороны признали, что допустили ошибки во время трансферного окна. Однако руководители заявили тренеру, что все проблемы должны решаться внутри команды.